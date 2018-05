Roberto Mancini nuovo ct dell’Italia Balotelli | Buffon e l’addio ai Dinosauri della

Roberto Mancini - la nazionale riparte da Balotelli e Buffon/ Italia - che ruolo avrà Marco Verratti? : nazionale, Mancini/ “Voglio riportare l’Italia dove merita, Balotelli e Buffon? Parlerò con entrambi”. La presentazione del nuovo commissario tecnico della selezione azzurra(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:36:00 GMT)

Lory Del Santo : "Notte di passione con Roberto Mancini" : Lory Del Santo e quella notte di passione con il neo allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, oggi l'ex vincitrice de L'Isola dei famosi ha infatti svelato, nel corso di un'intervista, di aver conosciuto molto bene l'ex tecnico dello Zenith e del Man. City. “Ho passato una notte con lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c'era anche Vialli”. Erano li per giocare contro ...

"Con Roberto Mancini una notte indimenticabile" : la bomba della showgirl : E' un Roberto Mancini decisamente inedito quello descritto da Lory Del Santo a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1. La showgirl ha svelato di aver conosciuto molto bene l'ex allenatore dello...

Roberto Mancini - Aldo Agroppi lo silura subito : 'Non ha nemmeno il patentino. E non mi è simpatico' : La notizia di Roberto Mancini nuovo allenatore della Nazionale italiana, ora ufficiale, non è piaciuta a tutti. Non è piaciuta, per esempio, al vulcanico Aldo Agroppi , ex giocatore ed ex allenatore ...

Balotelli e Buffon - la Nazionale di Roberto Mancini riparte da loro/ “Italia - vogliamo vincere : li chiamerò" : Nazionale, Mancini/ “Voglio riportare l’Italia dove merita, Balotelli e Buffon? Parlerò con entrambi”. La presentazione del nuovo commissario tecnico della selezione azzurra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:02:00 GMT)

Nasce l’Italia targata Roberto Mancini : “Dobbiamo tornare sul tetto del mondo” : Un sogno. Il più grande per chi “come me è entrato a Coverciano per la prima volta nel ‘78, a quattordici anni...”. Coverciano è la casa degli azzurri ed è da qua che comincia l’avventura del nuovo ct Roberto Mancini. “Il mio obiettivo? Riportare l’Italia dove merita. E’ da troppo tempo che non vinciamo un campionato europeo e la prima sfida è prop...

Roberto Mancini - pro e contro del nuovo ct : Balotelli e i giovani - “grandi acquisti” e risultati deludenti nelle ultime stagioni : “Vorrei essere il ct che riporta l’Italia dove merita: sul tetto del mondo e dell’Europa”. Davanti ai microfoni, col suo ciuffo elegante e il sorriso da gentleman del pallone, Roberto Mancini è sempre stato un fuoriclasse. Sarà anche per questo che la Federcalcio di Roberto Fabbricini (e quindi di Giovanni Malagò) ha scelto lui per guidare la Nazionale nei prossimi quattro anni: qui dopo il disastro di Giampiero Ventura e la mancata ...

Nazionale - Roberto Mancini si presenta : “chiameremo Balotelli” - novità anche su Buffon e Pirlo : Nazionale, Roberto Mancini si presenta: la conferenza stampa – Italia-Mancini, mancava solo l’ufficialità che nelle ultime ore è prontamente arrivata, inizia un nuovo progetto dopo la delusione della mancata qualificazione in Russia. Ecco i dettagli economici dell’accordo: contratto biennale da 2 milioni netti a stagione, ma come svela il ‘Corriere dello Sport’ è prevista un’opzione che consentirebbe a Mancini di restare al timone della ...