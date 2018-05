“Rivelata la frase choc” Grande Fratello | Luigi Favoloso nella bufera Barbara d’Urso e

caffeinamagazine

: @vladiluxuria A quanto pare la frase è stata rivelata... non c e limite al peggio... - 7rosastella : @vladiluxuria A quanto pare la frase è stata rivelata... non c e limite al peggio... - JolieAb_ : Ormai abbiamo capito tutti quale era la frase sessista di Luigi, rivelata da Simone. ???? #GF15 -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La questione scritta sessista sulla maglia diMario, costatagli l’espulsione dalieri sera, sta facendo discutere molto. Cosa sarebbe stato scritto daalle 4 del mattino protestando contro la produzione che non gli dava le sigarette? La notizia, rimbalzata già tra gli addetti ai lavori già dalle prime ore del mattino, cita unache avrebbe detto Simone Colaiuta agli altri inquilini della casa. Prima di questo lungo messaggio su Facebook, la reazione di Selvaggia Lucarelli era stata legata solo ad alcuni retweet. Nel messaggio anticipa azioni legali controMarioma non risparmia pesanti critiche ae l’entourage che ha lavorato al. Qualche giorno fa un personaggio della casa del gf, alle 4 del mattino, ha protestato con chi non gli dava le sigarette infilandosi una maglietta su cui aveva ...