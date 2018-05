Riunione CqQ Tor De Cenci | ancora una volta nulla di fatto

romadailynews

Roma – "Ci riteniamo assolutamente insoddisfatti dalle risposte non date dai rappresentanti di maggioranza intervenuti questa sera allaorganizzata dal CdQ di Tor De. Dove si evidenziavano i tanti problemi legati a questo quadrante (città del Regby, anagrafe, discarica di Vallerano, ecc)". "Usciamo da questacon un beldi. E con la perplessità che chi sia intervenuto stasera non abbia la minima idea dei problemi trattati. Come opposizione continueremo a monitorare le varie questioni affinché la maggioranza prenda i dovuti provvedimenti". È quanto dichiarano in una nota congiunta Federico Rocca responsabile enti locali Fdi, Fabio Cavataio e Amedeo Zamparelli membri del coordinamento del Municipio IX di FdI.