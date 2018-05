Rigopiano | inchiesta al “terzo livello” | indagati il governatore Luciano D’Alfonso e i

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’è arrivata al terzo livello, quello politico. Ci sono anche l’attualedella Regione AbruzzoD’Alfonso e i suoi predecessori Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi tra gliper la tragedia dell’hotel. La procura di Pescara ha iscritto gli ultimi tre presidenti con l’accusa di omicidio colposo, lesioni e disastro colposo per la morte di 29 persone nella Spa di Farindola, travolta da una valanga nel gennaio 2017. A tutti i nuoviil procuratore Massimiliano Serpi e il sostituto Andrea Papalia contestano proprio la mancata realizzazione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga, che – sostiene l’accusa – è stata decisiva nella costruzione dell’hotel di lusso in quel punto. Non a caso, assieme ai vertici politici regionali, sonoanche gli assessori con le deleghe ...