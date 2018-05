Riforma pensioni Borghi Aquilini | trattati da rivedere se non aiutano i cittadini

Riforma PENSIONI/ Più alte dal 2019 con la perequazione - ma Lega-M5s pensano al taglio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:07:00 GMT)

Pensioni - perché la Riforma M5S-Lega fa pagare il conto ai giovani : Superare la legge Fornero tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani...

Riforma pensioni 2018 - Fornero possibilista alle modifiche : le novità Video : Continua il dibattito sulla Riforma delle pensioni. Sull’argomento, intervistata nei giorni scorsi da Repubblica, è tornata a parlare anche Elsa Fornero, che spiega come l’abolizione della Riforma che porta il suo nome [Video] sara' certamente improbabile, ma qualche modifica sulla flessibilita' in uscita potrebbe anche realizzarsi nel tempo. Vediamo le sue parole, che confermano comunque come l’ex ministro del lavoro ai tempi del Governo Monti ...

Riforma pensioni 2018/ Esodati - incontro con Roberto Fico per la nona salvaguardia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 16 maggio. Alcuni Esodati hanno incontrato il Presidente della Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 05:57:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:01:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Elsa Fornero : a qualcuno ha fatto comodo far polemica sulla mia legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero ha parlato a Stasera Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:09:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Quota 100 - Anzaldi contro Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 100, Anzaldi contro la Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:01:00 GMT)

Riforma pensioni - per Lega e M5S via legge Fornero - sì a quota 100 e quota 41 : La tematica forte che ha unito fin da subito Lega e Movimento 5 Stelle è stata, senza ombra di dubbio, la dura opposizione nei confronti della legge Fornero per quel riguarda la Riforma Pensioni, approvata nel 2011 dal Governo Monti. (Leggi chi votò a favore della Riforma Fornero). La Lega di Matteo Salvini, durante tutta la campagna elettorale, ha chiesto più volte di abolirla, parlando espressamente di “infame legge Fornero”. Il Movimento 5 ...

Pensioni - Elsa Fornero ammette : "Non rifarei la Riforma in quel modo" : Nel corso della trasmissione Stasera Italia, la professoressa ed ex ministra del governo Monti Elsa Fornero replica così alla domanda se rifarebbe la riforma sulle Pensioni tale e quale a...

Riforma pensioni/ Quota 100 e Ape - le domande di Damiano per Lega e M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Quota 100 e Ape, le domande di Damiano per Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:31:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Quota 100 e Quota 41 - i conti sugli interventi di Lega e M5s : Lega e Movimento 5 Stelle sono pronti a una RIFORMA delle PENSIONI con l'introduzione di Quota 100 e Quota 41. GIULIANO CAZZOLA evidenzia quanto potrebbero costare(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 06:06:00 GMT)ARTICOLO 18/ Reintegra o indennizzo? Il nuovo dubbio nel caso di mancato ripescaggio, di M. FerraresiSCUOLA E LAVORO/ I nuovi percorsi verso l'occupazione 4.0, di M. Ferlini

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 e Quota 41 : resta l’adeguamento all’aspettativa di vita? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 maggio. Le ipotesi sugli interventi di Lega e M5s su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 05:55:00 GMT)

Pensioni - quanto costa cancellare la Riforma Fornero : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parla di un onere di 15 miliardi di euro l'anno. Ma per la Lega il conto è di 5 miliardi