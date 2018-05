Riforma pensioni 2018 | Fornero possibilista alle modifiche | le novità

Blastingnews

: Pensioni, perché la riforma M5S-Lega fa pagare il conto ai giovani - sole24ore : Pensioni, perché la riforma M5S-Lega fa pagare il conto ai giovani - manuseggiani : Pensioni, Elsa Fornero ammette: 'Non rifarei la riforma in quel modo' - Malunacio : ARRIDATEME I VERI SINDACATI..!! La #CGIL punta le sue carte sul governo #M5S #Lega ancora in gestazione per le pens… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Continua il dibattito sulladelle. Sull’argomento, intervistata nei giorni scorsi da Repubblica, è tornata a parlare anche Elsa, che spiega come l’abolizione dellache porta il suo nome VIDEO sara' certamente improbabile, ma qualche modifica sulla flessibilita' in uscita potrebbe anche realizzarsi nel tempo. Vediamo le sue parole, che confermano comunque come l’ex ministro del lavoro ai tempi del Governo Monti resti convinta di aver fatto il bene per l’Italia.: per maggiore flessibilita' serve tempo Nessunanasce perfetta, aveva detto Elsanei giorni scorsi a Radio Capital, aprendo ad un dialogo con Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un eventuale confronto costruttivo non per abolire la sua Legge, ma per analizzarne gli eventuali limiti e pensare ad opportune migliorie, se fattibili. In una recente intervista a ...