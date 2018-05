Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16 05

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nicolò e Virginia che parlano di questi primi giorni dopo la loro scelta. Nicolò dice di essere felice, la loro conoscenza cresce giorno dopo giorno e questa settimana farà conoscere Virginia alla sua famiglia; poco dopo Maria lancia un filmato con tutti i ringraziamenti del tronista alla redazione e ai collaboratori di Uomini e Donne. È il momento di Sara, per lei entrano Luigi e Lorenzo. Si ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nicolò e Virginia che parlano di questi primi giorni dopo la loro scelta. Nicolò dice di essere felice, la loro conoscenza cresce giorno dopo giorno e questa settimana farà conoscere Virginia alla sua famiglia; poco dopo Maria lancia un filmato con tutti i ringraziamenti del tronista alla redazione e ai collaboratori di Uomini e Donne. È il momento di Sara, per lei entrano Luigi e Lorenzo. Si ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sara, Mariano e Nilufar. Si parte da Mariano, Maria comunica che ci sono delle segnalazioni e fa entrare Valentina ed Eleonora in studio. Viene mandato in onda un filmato, una ragazza che ha scelto di mantenere l’anonimato, racconta che il primo Maggio in un locale dell’hinterland napoletano, ha notato Mariano che si baciava con una ragazza e tra i due sembrava esserci dell’intesa. In ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giorgio. Gianni crede di aver notato un po’ di gelosia da parte del fiorentino nei confronti di Gemma e Marco. La bella Paola B. si accomoda al centro dello studio e racconta i primi passi della loro conoscenza; durante la settimana hanno avuto modo di sentirsi e di lui pensa solo cose positive, l’unico appunto che muove è sulla differenza d’età che a lungo andare potrebbe avere ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che nota tra il pubblico una donna e ironizza sulla sua somiglianza alla cantante Patty Pravo. Maria introduce Gemma con il lanci0 di un rvm che riassume ciò che è accaduto nella scorsa puntata tra lei, Marco e le critiche mosse da Tina e Giorgio. In un filmato registrato subito dopo la registrazione, Gemma è sorridente e contenta che Marco abbia tenuto testa a Tina. Ha tante belle parole ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 08/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilifar. Nell’esterna Nicolò porta Nilufar al concerto di Giovanotti. Dopo lo spettacolo lui gli chiede “a che punto stai” e lei risponde “rifletto” e ammette di essere molto confusa; fra le braccia di Nicolò Nilufar gli chiede se ha dubbi e il corteggiatore le risponde che ha paura di prendere una fregatura. Sono molto affettuosi l’uno con l’altra e tra ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con l’ingresso in studio di Sara, Mariano e Nilufar. C’è un po’ di confusione però, infatti quando Maria chiama Mariano vediamo uscire Nilufar. Per Sara e Nilufar entrano Luigi, Lorenzo, Giordano e Nicolò. Maria lancia un rvm che ripercorre ciò che è successo nella scorsa puntata: Sara aveva baciato Lorenzo e Luigi indispettito aveva rifiutato di fare l’esterna. Nel dopo ...

Riassunto della quinta puntata del Serale di Amici17 del 05/05 : La quinta puntata del Serale si apre con Maria che entra in studio con le due squadre, saluta il pubblico e le commissioni; nella Commissione Esterna c’è una novità: Arisa che in via del tutto eccezionale ha preso il posto di Marco Bocci solo per questa puntata. La conduttrice poco dopo spiega che sarà una puntata “difficile”, legge che non ci saranno corali e ci sarà una doppia fase di eliminazione con quattro prove, di cui ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 04/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni che si esibisce in un balletto latino americano molto stravagante. Ida si siede al centro dello studio e intima a Donatella di non permettersi più di esprimere certi pareri. Scopriamo che Donatella avrebbe giudicato il fisico di Ida e lei non ha affatto apprezzato le sue parole. Maria manda in onda un rvm che ripercorre ciò che è accaduto nell’ultima puntata tra Ida e Riccardo, ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che chiede a Tina se va tutto bene poi lancia un filmato con un breve Riassunto della scorsa puntata in cui Gemma e Marco raccontano i primi momenti della loro conoscenza. In un filmato Gemma commenta l’emozione che ha provato subito dopo la scelta di Armando e Manuela di lasciare il programma insieme e costruire un futuro insieme. Il loro amore non l’ha lasciata indifferente e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 02/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con l’ingresso di Sara, Mariano e Nilufar. Maria annuncia che oggi ci sarà la scelta di Nicolò e lancia il filmato della villa in cui il tronista incontra le due corteggiatrici Virginia e Marta. Si parte con di Marta che dice di essere molto emozionata e poco dopo è il momento dell’arrivo di Virginia. Nicolò annuncia che passerà i primi momenti in villa con Marta mentre Virginia osserva le immagini ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio. Lo avevamo lasciato al centro dello studio con Chiara che pretendeva delle spiegazioni da lui. Si sente presa in giro e non accetta le sue giustificazioni. Sossio ribatte affermando che non si fida di lei e di come si è comportata nei suoi confronti. In studio entra Ursula. Sossio riprende il discorso, sostiene che tutte le “infamate” che riceve sono per colpa della ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che ringrazia il pubblico che in coro le dedica”sei bellissima”. Nella scorsa puntata Gemma aveva conosciuto Marco e Maria manda in onda un rvm con la reazione di lei a fine registrazione. La ritroviamo felicissima, quasi esaltata dalla conoscenza dell’uomo che definisce genuino, puro, discreto e un bellissimo ragazzo. Tornati in studio Tina fa il verso al filmato della ...

