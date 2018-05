Riassunto del daytime di Amici17 del 16 05

wittytv

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La puntata di oggi di Amici si apre con un momento molto speciale per Einar; subito dopo la diretta di sabato sera il cantante della Squadra Blu riceve una visita molto speciale in casetta: Valentina, la sua fidanzata. Carmen è impegnata in saletta con il brano “per Elisa” e mentre sta studiando riceve una nuova assegnazione “Titanium” di Sia. Emma sta preparando le sue assegnazioni con cui si esibirà sabato 19 Maggio e anche a lei dovrà preparare il brano “Titanium” di Sia. Lauren, in corsa per il circuito ballo contro Bryan, è in saletta e sta preparando la coreografia “What’s up” mentre il ballerino della Squadra Bianca è impegnato con la coreografia “Formidable”. In un momento di relax in casetta Irama e Biondo si confrontano sul loro percorso artistico in questi mesi e provano ad immaginare come potrebbero essere queste ultime ...