Regione Lombardia medaglia d' oro nel progetto Una Pila alla Volta

Lombardia : Consiglio Regione approva a unanimità ordine giorno su autonomia : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Riaprire la trattativa con il governo nazionale sull’autonomia in tempi brevi e allargarla a tutte le 23 materie costituzionalmente previste e indicate nella risoluzione approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 7 novembre scorso.

Regione Lombardia - l'autonomia torna in primo piano DIRETTA : Regione Lombardia, l'autonomia torna il primo piano. In Consiglio regionale parla il presidente Attilio Fontana: si discute di autonomia dopo il referendum dello scorso ottobre . Un giorno importante '...

Lombardia : martedì seduta Consiglio Regione su autonomia : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - martedì prossimo 15 maggio la seduta del Consiglio regionale della Lombardia sarà interamente dedicata al tema dell’autonomia, con il dibattito sullo stato di attuazione dell’iniziativa avviata per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni pa

MILANO - SUICIDIO AL PALAZZO DELLA Regione LOMBARDIA/ Donna 41enne si lancia nel vuoto dal settimo piano : MILANO, Donna si suicida buttandosi dal settimo piano del PALAZZO DELLA REGIONE: 41enne morta sul colpo. Si tratta di Luisella Bertazzo, dipendente DELLA REGIONE LOMBARDIA(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:15:00 GMT)

Lombardia : in Consiglio Regione eletti presidenti commissioni : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha presieduto le votazioni per il rinnovo delle prime cinque commissioni consiliari permanenti. Per domani sono in calendario le votazioni, a partire dalle ore 10, per il rinnovo delle altre tre com

Lombardia : presidente Consiglio Regione domani a celebrazioni esercito : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, domani martedì 8 maggio interverrà alle celebrazioni del 157esimo anniversario della costituzione dell’esercito italiano, in programma alle ore 11 a Milano a Palazzo Cusani in via Brera 15. Prendera

'Esiste un fascismo buono' - bufera sull'assessore della Regione Lombardia : MILANO Scempiaggini senza senso, attaccano i detrattori. Sono soltanto fatti storici, ribatte lei. E' polemica in Lombardia per il post da più parti ritenuto 'nostalgico' del neo assessore regionale ...

Lombardia : in Consiglio Regione 8 e 9 maggio si insediano commissioni : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Si insedieranno martedì 8 e mercoledì 9 maggio le otto commissioni consiliari permanenti e le cinque commissioni speciali deliberate dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 24 aprile. Il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha convocato

Lavoro : Palmeri - commissione Regione Lombardia esamini proposte sindacati : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - "A maggio si insedierà la commissione Lavoro in Regione Lombardia e nella programmazione delle proprie attività ci dovrà essere subito l'esame delle proposte dei sindacati in materia di sicurezza dei lavoratori, a partire dall'aggiornamento del Piano Regionale per la tu

Fvg : Galli (Regione Lombardia) - Fedriga interlocutore su autonomia : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - "Congratulazioni al neo governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sarà un importante interlocutore per sviluppare comuni politiche per le nostre Regioni su tanti temi, a cominciare dall'autonomia e dalla cultura". Lo afferma Stefano

Sanità - Cisl Medici Lombardia : “Sui malati cronici urge un confronto con la Regione” : La Cisl Medici Lombardia “apprezza le intenzioni di apertura al dialogo manifestate dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera per la gestione dei pazienti cronici, tuttavia esprime perplessità sulla attuale situazione della Sanità lombarda ed italiana. E’ auspicabile un veloce e intenso confronto tra coloro che variamente rappresentano i Medici, e gli organi istituzionali della Regione Lombardia”. E’ quanto ...

Lombardia : seconda Regione per orti pubblici : Una battaglia vinta dalla Coldiretti che aiuta l'economia e il lavoro in un settore determinante del Made in Italy come il florovivaismo, ma che è anche importante per abbellire le città e per ...

Lombardia : Fermi - su variante Tremezzina premiato impegno Regione : Milano, 27 apr. (AdnKronos) - "Regione Lombardia ha sempre creduto e investito fortemente su quest’opera, al punto da aver assicurato da subito la copertura di un terzo delle spese mettendo a disposizione 110 milioni di euro". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessand

Smog : Regione Lombardia - no bollo per tre anni per chi rottama vecchia auto : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - "Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante con una nuovo mezzo a basse emissioni". E' l'iniziativa ricordata dall'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione della Lombardia,