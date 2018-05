Regione | Fontana-Galimberti | riflettori sugli Accordi di programma varesini

Milano - Regione : e commesse ridotte e i costi salatissimi. Dossier di Fontana sulle società lombarde : In gioco c'è una montagna di soldi pubblici: dalle casse di Regione Lombardia ogni anno escono 260 milioni di euro. Così, dietro la scelta del 23 aprile del neogovernatore Attilio Fontana di chiedere ...

Tangenti sanità a Milano : caos ospedali Galeazzi e Pini/ Fontana - “Regione Lombardia sarà parte civile” : Milano, Tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri. Tutti gli scenari(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Tangenti sanità - Fontana : “Regione Lombardia sarà parte civile”. Giovedì al via gli interrogatori degli arrestati : Non perde tempi il gip di Milano, Teresa De Pascale. Cominceranno Giovedì pomeriggio, con quello dell’imprenditore Tommaso Brenicci, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione con al centro la vendita di presidi medico-sanitari negli Istituti Ortopedici Cto-Pini e Galeazzi, in cambio di denaro anche sotto forma di false consulenze e altre utilità come borse griffate, cesti natalizi, ...

Fontana : la Regione pronta a sostenere il patto Bormio-St. Moritz per le Olimpiadi : L'interesse dei turisti per il nostro territorio è aumentato si è trasformato in aspetto della politica anche economica molto importante». Quale obiettivo si pone per la legislatura? «Di far ...

Lombardia : domani in Consiglio Regione Fontana presenta programma legislatura : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - La seduta di Consiglio regionale della Lombardia in programma domani, martedì 10 aprile, si aprirà alle 10 con la presentazione del programma di legislatura da parte del presidente della Regione, Attilio Fontana. Seguirà il dibattito in aula, con previsione di concludere

Regione - i cambi in corsa di Fontana : Trasporti alla Lega - Lavoro a Sardone. Giallo sulla scelta di Lara Magoni : Manca qualcosa più delle ultime limature. Per chiudere la nuova giunta regionale s'attende che Forza Italia definisca la composizione della sua parte di squadra. Il presidente Attilio Fontana conta di ...

Lombardia : Attilio Fontana proclamato presidente della Regione : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - L'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Milano ha proclamato alla carica di presidente della Regione Lombardia l'avvocato Attilio Fontana. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa interna di Regione Lombardia.

Regione Lombardia - parte il conto alla rovescia per la giunta di Fontana : Attilio Fontana , LAPresse, Oggi, a oltre venti giorni dalle elezioni, per Attilio Fontana dovrebbe essere la giornata della proclamazione ufficiale a nuovo presidente della Lombardia. A questo punto ...