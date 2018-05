Reggio Emilia | prof accusato di abusi su allieve | “Legava polsi e caviglie a 14enni”

Reggio Emilia - il vescovo sarà alla veglia anti-omofobia. Insorgono gli integralisti : “Siamo diocesi più gay friendly d’Italia” : A Reggio Emilia è lotta all’ultima preghiera. Nel cuore rosso dell’Italia, nella città di un padre democristiano della Costituzione come Giuseppe Dossetti, la Chiesa locale si divide, ancora, sul tema dell’omosessualità. Dopo le polemiche sul gay pride dell’anno scorso, questa volta l’oggetto del contendere è una veglia contro l’omofobia organizzata in una parrocchia cittadina con l’appoggio della ...

Andar per vigne in Emilia : il vino scorre sulle strade di Parma - Piacenza e Reggio : Sulla scia di Cantine Aperte, evento enoturistico che dal 1993 invita le aziende vitivinicole di tutta Italia a spalancare le porte dei loro profumatissimi laboratori nell’ultimo weekend di maggio per favorire un contatto diretto con gli appassionati di vino, Natalia Maramotti ricorda che «per brindare al gusto della vita in Destinazione Turistica Emilia, ci sono anche i vini: il Lambrusco, rosso come rubino, sincero e frizzante, ma anche il ...

Reggio Emilia - nonni abusano di nipotina : condannati per violenza sessuale/ Erano stati assolti in primo grado : Reggio Emilia, nonni abusano di nipotina: condannati per violenza sessuale, Erano stati assolti in primo grado. Il nonno ha violentato la minorenne, mentre la nonna sapeva tutto(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:07:00 GMT)

Reggio Emilia - bimbo trafitto da inferriata cancello di casa : grave : Reggio Emilia, bimbo trafitto da inferriata cancello di casa: grave Reggio Emilia, bimbo trafitto da inferriata cancello di casa: grave Continua a leggere L'articolo Reggio Emilia, bimbo trafitto da inferriata cancello di casa: grave proviene da NewsGo.

Reggio Emilia - cerca di scavalcare cancello : bimbo di 8 anni rimane infilzato - è grave : Il piccolo è stato trasporto in elicottero all'ospedale di Parma e ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Basket - Della Valle lascia Reggio Emilia. L'Olimpia Milano nel suo futuro : L'esterno classe 1993 ha annunciato la separazione dal club emiliano con cui ha giocato quattro stagioni vincendo un'Eurochallenge e una Supercoppa

DIRETTA / Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato finale 104-99) streaming video e tv : fine gara! (Serie A1) : DIRETTA Reggio Emilia Virtus Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, bel derby al PalaBigi (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:18:00 GMT)

Reggionarra 2018 - presentata la 13edizione della 'Città delle storie'. A Reggio Emilia dal 18 al 20 maggio : Il progetto Reggio Emilia Città senza Barriere, compagno di viaggio importante, propone gli spettacoli Dora e il Gentilorco e Siamo senza titolo. Narrazioni senza titolo, con il cuore favorendo l'...

A Reggio Emilia un convegno nazionale per ricordare l'importante astrofisico Angelo Secchi : L'intervento di Luigi Grasselli, professore ordinario di Geometria al Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia, riguarda la scienza e gli scienziati ...

