REGGIO CALABRIA | SVUOTATI CONTI POSTE DI INVALIDI E ANZIANI Truffa | 29 arrestati | i

REGGIO CALABRIA - svuotavano conti correnti e libretti postali degli anziani : arrestate 29 persone - 2 sono ex direttori banca : I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone , accusate di far parte di due distinti gruppi criminali ...

REGGIO CALABRIA - anziani e invalidi derubati : conti correnti delle Poste italiane svuotati/ 29 arresti : Reggio Calabria , anziani e invalidi derubati : conti correnti delle Poste italiane svuotati . 29 arresti eseguiti nelle scorse ore nel reggino, sventata un'organizzazione criminale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 08:42:00 GMT)

REGGIO CALABRIA : a Palazzo San Giorgio la manifestazione 'Il pane e le rose : il '68 tra storia e memoria' : Accanto alla protesta del mondo giovanile il '68 si caratterizza però anche per una serie di fatti ed eventi, non collegati tra loro, ma che lo rendono uno dei più cruciali della storia mondiale. L'...

Definiti i 21 azzurri per la Nations League. Venerdì primo test match contro l'Australia a REGGIO Calabria : Programma amichevoli 18 maggio ore 18, Reggio Calabria , PalaCalaFiore " Diretta Rai Sport 19 maggio ore 20.30 Catania, PalaCatania - Differita Rai Sport ore 22

REGGIO CALABRIA - 82enne salvato dopo due giorni in un burrone : L'anziano era intrappolato tra i rovi sul fondo di un dirupo profondo circa 20 metri: sopravvissuto anche alla piovosa notte di ieri

REGGIO CALABRIA - frontale tra moto : morti due uomini - ferita una ragazza di 20 anni : Due uomini sono morti e una ragazza di venti anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto domenica sulla statale 18, nel territorio di Bagnara Calabra. Due moto si sono scontrate frontalmente. In corso di accertamento le cause dell'incidente.Continua a leggere