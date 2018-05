Reggio C Non paga l’Iva | sequestrati 360mila euro

Serie A/ Scudetto Juventus : non è una novità. Icardi tradisce - ma c'è ancora uno spaReggio... : I principali temi della 37^ giornata di Serie A visti da ALFREDO MARIOTTI: il racconto di come le big e le altre squadre hanno affrontato il penultimo turno del loro campionato(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 07:00:00 GMT)

Risultati e classifica Serie A - 37^ giornata : la Lazio non va oltre il paReggio contro il Crotone - la Champions si decide all’ultima giornata - bagarre salvezza clamorosa [FOTO] : 1/30 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Reggio Emilia - nonni abusano di nipotina : condannati per violenza sessuale/ Erano stati assolti in primo grado : Reggio Emilia, nonni abusano di nipotina: condannati per violenza sessuale, Erano stati assolti in primo grado. Il nonno ha violentato la minorenne, mentre la nonna sapeva tutto(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:07:00 GMT)

Risultati e classifica Serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un paReggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Diretta/ Brescia Frosinone (risultato live 1-1) streaming video e tv : PaReggio di Gori! : Diretta Brescia-Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:38:00 GMT)

Giornate della laicità 2018 : dal 4 al 6 maggio a Reggio Emilia la nona edizione : ... ricercatori, pensatori e filosofi per parlare apertamente di Costituzione, scienza e spirito critico. Anche quest'anno, in relazione alle lezioni nelle scuole, é stato aperto un bando per l'...

DIRETTA/ Cantù Reggio Emilia (risultato finale 90-79) streaming video e tv : Della Valle non basta (Serie A) : DIRETTA Cantù Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live Della partita del PalaDesio. Due squadre che puntano i playoff, ma la Reggiana è costretta a inseguire(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:36:00 GMT)

Spalletti : "Il paReggio Non serve - saremo feroci" : Il tecnico: "Juve più arrabbiata dopo lo 0-1 col Napoli? Lo dite a noi che non vinciamo da sette anni. I nostri tifosi sono a punteggio pieno"

Reggio Emilia - prende a bastonate la postina perché ha suonato alla porta in un orario non consono : denunciato : Ha aggredito una postina che si era presentata a casa sua verso le 13 e aveva citonofonato alla porta per consegnare una raccomandata. Prima, la donna è stata minacciata e invitata a tornare il giorno ...

Reggio Emilia - a 4 anni le trovano alcol nel sangue : nei guai il papà - la zia e la nonna : Tre persone sono state denunciate a Reggio Emilia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni di una bambina di 4 anni. Si stratta della nonna, della zia e del papà della piccola, che la costringevano a bere alcolici mentre si prendevano cura di lei.Continua a leggere

DIRETTA / Palermo Avellino (risultato live 1-0) streaming video e tv : Molina non trova il paReggio! : DIRETTA Palermo Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida al Barbera, 37^ giornata Serie B (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Milan - così non va : altro paReggio : Il turno infrasettimanale della 33^ giornata di Serie A è stato spettacolare, pieno di gol e con una sentenza, la retrocessione del Benevento in Serie B con 5 giornate d'anticipo (avendo perso con l'Atalanta in casa per 3-0 nella gara delle 18). In serata il Milan non è riuscito a vincere sul campo del Torino, ottenendo il quarto pareggio consecutivo dopo quelli contro Inter, Sassuolo e Napoli e complicando di per sè la lotta alla Champions ...

Juve - Allegri : 'Con il Napoli non firmo per il paReggio' : Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Premium Sport, dopo il pareggio a Crotone. 'Stasera non abbiamo fatto tanto bene, anche se i ragazzi hanno fatto tutto il ...