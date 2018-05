Regeni | con nuovi video possibile un passo in avanti verso la verità Ma possiamo fidarci

Caso Regeni - in 200 digiunano con la mamma di Giulio per la liberazione dell’attivista Amal : Oggi è un giorno decisivo delle indagini: il pm Sergio Colaiocco, è arrivato questa mattina al Cairo per prendere parte alle operazioni di recupero delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della metropolitana della capitale egiziana. E intanto prosegue lo sciopero della fame della mamma del ricercatore.Continua a leggere

Caso Regeni - in 200 digiunano con la mamma di Giulio per la liberazione dell’attivista Amal : Caso Regeni, in 200 digiunano con la mamma di Giulio per la liberazione dell’attivista Amal Oggi è un giorno decisivo delle indagini: il pm Sergio Colaiocco, è arrivato questa mattina al Cairo per prendere parte alle operazioni di recupero delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della metropolitana della capitale egiziana. E intanto prosegue lo sciopero […] L'articolo Caso Regeni, in 200 digiunano con la mamma di Giulio per ...

Caso Regeni - è il giorno della consegna delle telecamere da parte dell’Egitto : il nuovo ruolo del governo nell’indagine : Collaborare con le autorità italiane e fare piazza pulita di tutti i soggetti che potrebbero portare a una versione alternativa rispetto a quella fornita dall’autorità del Cairo: la strategia tenuta dell’establishment egiziano sull’omicidio di Giulio Regeni appare sempre più chiara. Oggi la procura del Cairo consegnerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana che potrebbero fare luce su quanto ...

Giulio Regeni - la mamma Paola inizia lo sciopero della fame contro l’arresto di Amal Fathy : Giulio Regeni, la mamma Paola inizia lo sciopero della fame contro l’arresto di Amal Fathy La madre di Giulio Regeni chiede, assieme alla sua legale, il rilascio di Amal Fathy, attivista arrestata in Egitto: “Nessuno deve più pagare per la nostra legittima richiesta di verità sulla scomparsa, le torture e l’uccisione di Giulio. Vi chiediamo […] L'articolo Giulio Regeni, la mamma Paola inizia lo sciopero della fame contro l’arresto di ...

Giulio Regeni - la mamma Paola inizia lo sciopero della fame contro l’arresto di Amal Fathy : La madre di Giulio Regeni chiede, assieme alla sua legale, il rilascio di Amal Fathy, attivista arrestata in Egitto: “Nessuno deve più pagare per la nostra legittima richiesta di verità sulla scomparsa, le torture e l'uccisione di Giulio. Vi chiediamo di digiunare con noi, fino a quando Amal non sarà finalmente libera”.Continua a leggere

Martina si scusa con la madre di Regeni : ANSA, - TRIESTE, 24 APR - "Ho chiamato la madre di Giulio Regeni e mi sono scusato con lei e con la famiglia per l'accaduto. L'intenzione è stata quella di tenere viva la memoria di Giulio andandolo a ...

Martina si scusa con la madre di Regeni : ANSA, - TRIESTE, 24 APR - "Ho chiamato la madre di Giulio Regeni e mi sono scusato con lei e con la famiglia per l'accaduto. L'intenzione è stata quella di tenere viva la memoria di Giulio andandolo a ...

GIULIO Regeni - LA MAMMA CONTRO LA FOTO DI MAURIZIO MARTINA/ 'Fatto gravissimo - mai sulla tomba di mio figlio' : GIULIO REGENI, la MAMMA CONTRO la FOTO di MAURIZIO MARTINA: lo scatto del segretario del Partito Democratico sulla tomba del ricercatore ucciso in Egi

GIULIO Regeni - LA MAMMA CONTRO LA FOTO DI MAURIZIO MARTINA/ "Fatto gravissimo - mai sulla tomba di mio figlio" : GIULIO REGENI, la MAMMA CONTRO la FOTO di MAURIZIO MARTINA: lo scatto del segretario del Partito Democratico sulla tomba del ricercatore ucciso in Egitto, Scoppia la polemica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:02:00 GMT)

"No foto su tomba Giulio" - la mamma di Regeni contro Martina : "Nessuna strumentalizzazione su Giulio". E' questo l'appello lanciato via social da Paola Deffendi , mamma di Giulio Regeni , il ricercatore friulano rapito e trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in ...

La madre di Regeni contro Martina : "Niente foto sulla tomba di mio figlio. No alle strumentalizzazioni" : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, si è recato in forma privata al cimitero di Fiumicello, in provincia di Udine, per rendere omaggio a Giulio Regeni. Il gesto non è stato apprezzato dalla madre giovane ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, che sul suo profilo Facebook ha chiesto di non strumentalizzare la morte del figlio. "Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a ...

Egitto - Mattarella si congratula con Al Sisi : “Adesso la verità sul caso Regeni” : Egitto, Mattarella si congratula con Al Sisi: “Adesso la verità sul caso Regeni” Il Capo di Stato egiziano ha ottenuto quasi 22 milioni di voti, per un’affluenza del 41,5%. Continua a leggere

Al Sisi vince con il 97% - ma a votare è andato solo il 41% degli egiziani. Mattarella : "Verità su Regeni" : Il presidente uscente Abdel Fattah Al Sisi ha vinto le elezioni in Egitto col 97% dei voti. Lo riferisce la commissione elettorale aggiungendo che l'affluenza al voto è stata del 41,5%. Un plebiscito la cui portata appare tuttavia ridimensionata dalla bassa affluenza, che indica come la maggioranza degli egiziani non abbia risposto all'appello del presidente di recarsi alle urne.Stando ai dati ufficiali sono 24.254.152 gli egiziani che ...

Egitto - Al Sisi rieletto presidente col 97% dei voti. Mattarella : “Confido in verità su Regeni” : Al Sisi è stato rieletto presidente egiziano con il 97% dei voti. Il capo dello Stato Sergio Mattarella si è congratulato con lui, confidando nella possibilità di trovare la verità sulla vicenda dell'uccisione di Giulio Regeni.Continua a leggere