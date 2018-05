' Reddito per tutti | nessuno escluso' | 10mila in piazza tra Napoli e Caserta

Reddito di cittadinanza - un libro per parlarne sul serio : Lo confesso: sul Reddito di cittadinanza ho cambiato idea. Sono sempre stato scettico sull’ipotesi di un sussidio universale per tut-ti i bisognosi, soprattutto in un Paese dove i furbi godono già di mille vantaggi, l’evasione è un fenomeno di massa, i controlli sono costosi e poco efficaci, le disuguaglianze lampanti e la burocrazia così poco efficiente da rendere irrealistica la prospettiva di pagare ogni mese una somma a milioni di italiani ...

Flat tax - Siri : “Aliquota al 15% fino a 80mila euro di Reddito familiare - poi al 20%. Salvaguardia per chi è penalizzato” : Due aliquote, al 15% sui redditi familiari fino a 80mila euro e al 20% oltre quella soglia. Stop alle detrazioni in favore di una deduzione fissa per ogni componente che guadagna meno di 35mila euro e un’altra per i famigliari a carico nella fascia tra i 35mila e i 50mila euro. E una “clausola di Salvaguardia” grazie alla quale il contribuente penalizzato dal nuovo regime potrà “scegliere il vecchio regime e pagare come ...

Reddito di autonomia da 1.800 euro per 6 mesi. Nuova soluzione per la povertà? Video : Che siano giorni decisivi questi per la formazione di un nuovo Governo è cosa risaputa. Ripetuti incontri tra Salvini e Di Maio, rispettivamente per Lega e Movimento 5 Stelle sono propedeutici alla nascita di un Esecutivo dopo le elezioni del 4 marzo scorso. Se sul nome del Premier o dei Ministri c’è ancora da lavorare, sembra esserci una certa sintonia circa i provvedimenti da adottare. In queste ore si sente parlare di contratto di Governo, ...

Governo - Renzi : "Tocca a loro - ma cosa diranno a chi farà la fila per il Reddito di cittadinanza?" : Tre giorni per il Governo Lega-M5s. Matteo Salvini e Luigi Di Maio trattano, ma per il premier pensano a un nome terzo (in...

Reddito di inclusione al via - stanziati 300 milioni di euro : tutte le cose da sapere : È stato approvato ieri dalla Conferenza Unificata il decreto di riparto delle risorse destinate alla realizzazione del piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Primo strumento...

Si tratta per annacquare flat tax e Reddito di cittadinanza : L a chiusura della grande trattativa per la formazione del governo Cinquestelle-Lega è fissata per domenica. L'obiettivo è quello di presentarsi da Sergio Mattarella lunedì con la squadra pronta. Ma le questioni aperte e di non facile soluzione sono molte.Innanzitutto il nome del premier. L'ipotesi di una staffetta tra i due leader non decolla, visto che la durata della legislatura resta incerta e stabilire una "scadenza" è impossibile. Così la ...

Reddito cittadinanza - Gomez : “Per Renzi va a fannulloni sul divano? Ha dimostrato di non aver capito cosa sia la sinistra” : “Renzi ieri da Floris ha dimostrato di non aver capito cosa sia la sinistra”. Così a Tagadà (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, commenta le frasi pronunciate dall’ex segretario Pd, Matteo Renzi, a Dimartedì (“Sono curioso di capire come Salvini giustificherà all’operoso Veneto che farà un accordo col M5S per andare a pagare il Reddito di cittadinanza a quelli che stanno fermi sul ...

“In Italia se nasci povero lo rimani. Il Reddito minimo non basta : ora cambiare il welfare per renderlo equo” : “Prevalentemente se si nasce poveri si rimane poveri, e se si nasce benestanti, e soprattutto ricchi, si rimane tali. In quest’ultimo caso dobbiamo quindi probabilmente ringraziare la fortuna“. E in un Paese in cui la mobilità sociale è così scarsa non ci si può limitare – per citare Mao – a “insegnare a pescare a chi ha fame“: bisogna, nel frattempo, “dargli un pesce”. Parte da queste ...

Oltre «Il Manifesto per il Reddito di base» : Tutto il mondo ne parla. Esperienze, proposte, sperimentazioni , goWare, Firenze, 2018, , a quello welfaristico-europeo , Giuseppe Bronzini, Il diritto a un reddito di base. Il welfare nell'era dell'...

Perché il Reddito di cittadinanza sarebbe uno spreco (secondo Confindustria) : Continua a fare discutere il reddito di cittadinanza proposto dal M5s in campagna elettorale. E studi autorevoli ne mettono in dubbio l'efficacia, oltre che la fattibilità. reddito...

Reddito di cittadinanza - per Confindustria è alto il "rischio spreco" : MILANO - 'Il Reddito di cittadinanza potrebbe costare molto , 30 miliardi di euro o più rispetto ai già elevati 17 miliardi prospettati dal M5S, e comportare uno spreco ingente di risorse pubbliche, ...

Dietrofront Reddito di cittadinanza in Finlandia : l'esperimento continua per 2 mila volontari : l'esperimento del reddito di cittadinanza in Finlandia continua. Dato per morto negli ultimi giorni, il progetto in realtà proseguirà fino al 31 dicembre di quest'anno, come previsto prima del suo ...