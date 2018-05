Rapporto Istat | l’Italia il secondo Paese più vecchio al mondo | nascite in calo per il 9°

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’Italia è un“, è ilpiùalcon una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2018: si rileva un declino demografico per il terzo anno consecutivo, che ha portato la popolazione italiana a 60,5 milioni di residenti, e per il nono annoin: è il quadro che emerge dai dati relativi alla popolazione italiana contenuti nel. Dal 2015 il nostroè entrato in una fase di declino demografico. Al 1° gennaio 2018 si stima che la popolazione ammonti a 60,5 milioni di residenti, con un’incidenza della popolazione straniera dell’8,4% (5,6 milioni). La popolazione totale diminuisce per il terzo anno consecutivo, di quasi 100 mila persone rispetto all’anno precedente. Si accentua contemporaneamente l’invecchiamento della popolazione, nonostante la presenza degli stranieri ...