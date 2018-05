Rapina a mano armata a Sassari | quattro arresti

Bologna - Rapina ta la casa di Romano Prodi. “Ci hanno portato via i ricordi di una vita” : hanno approfittato del fatto che, insieme alla moglie, fosse andato a Roma per partecipare all’udienza che il papa ha concesso alla diocesi di Bologna . Così, nella notte fra venerdì e sabato, i ladri sono entrati nella casa bolognese di Romano Prodi e l’ hanno svaligiata. Sono in corso le indagini e anche la definizione esatta della refurtiva, della quale farebbero parte soprattutto orologi e gioielli. I ladri hanno forzato la porta ...

Rapinano a mano armata una gioielleria del centro commerciale a Lanciano : Chieti - Rapina in una gioielleria all'interno del centro commerciale 'Pianeta Lanciano' a Lanciano. Incappucciati e con due fucili, in tre hanno fatto irruzione nell'esercizio del Gruppo Sarni Oro alle 13.30. Dopo aver fatto uscire due commesse, minacciandole, i tre hanno aperto una ventina di cassette contenenti oggetti preziosi in oro e diamanti e sono fuggiti con un bottino ancora non quantificato. Prima di entrare nella ...