Raid razzista a Macerata | Luca Traini verrà sottoposto a una perizia psichiatrica

Macerata - processo Luca Traini : chiesta perizia psichiatrica/ Raid razzista per vendicare l’omicidio di Pamela : Raid razzista a Macerata: Luca Traini, processo chiede perizia psichiatrica su capacità di intendere e di volere. Avrebbe cercato di vendicare la morte di Pamela Mastropietro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:54:00 GMT)

Raid razzista Macerata - disposta perizia psichiatrica su Luca Traini - : La Corte d'assise della città marchigiana affiderà l'esame al criminologo e psichiatra Massimo Picozzi il 23 maggio. Sarà verificata la capacità di intendere e di volere dell'autore della sparatoria ...

Raid razzista Macerata - Traini ottiene il rito abbreviato - : cominciato davanti alla Corte d'assise il processo al 28enne che lo scorso 3 febbraio aprì il fuoco su alcuni migranti ferendone sei. Il Comune si è costituito parte civile. L'uomo è accusato di ...

Raid razzista - al via il processo a Traini : il "Lupo" faccia a faccia con le sue vittime : In Corte d'Assise il 28enne suprematista e i sei migranti cui sparò il 3 febbraio per "vendicare" Pamela Mastropietro. Il Comune parte civile. Il giovane non...

Funerali Pamela : mazzo di fiori da Luca Traini - l’autore del Raid razzista a Macerata : Un mazzo di fiori è stato fatto recapitare da Traini all’obitorio di Macerata per l’ultimo saluto alla 18enne prima della partenza dl feretro per Roma dove sabato ci saranno i Funerali.Continua a leggere

CECILE KYENGE - UN VICINO “LANCIO STERCO? RIPICCA - NO Raid RAZZISTA”/ L’ex ministro : “no litigi con nessuno” : CECILE KYENGE, RAID in giardino con lancio di sterco animale? VICINO confessa, "non pulisce cacca del cane, mi sono vendicato". Altro che razzismo, pare una banale lite di vicinato(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:45:00 GMT)