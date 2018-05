Ragni - storni - mammut : gli animali celebri parlano (anche) di noi : Non è solo una tartaruga. È la tartaruga che, nel 1835, un inglese avventuroso e appassionato di scienza riportò in patria dalle lontane Galapagos, su una nave di nome Beagle, per studiarla al British Museum insieme ad altre creature; ma poi, siccome non era utile ai suoi studi (i fringuelli invece sì, e loro ottennero diritto d'asilo sul suolo britannico), la rispedì per mare. La bestiola con il suo grosso guscio finì in Australia, a Brisbane. ...