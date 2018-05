Raggi | Marciapiedi Via Ojetti liberi da ambulanti

romadailynews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma – Virginia, la sindaca di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il noto social network Facebook . “Idi viatornano ai cittadini. Procede la rilocalizzazione deglinelle strade di Roma. Dopo via Tuscolana, è la volta del III Municipio, che ha deciso lo spostamento delle bancarelle da via Ugoa piazza Primoli- prosegue la sindaca-. Un’azione compiuta in nome di legalità e decoro, discussa in conferenza dei servizi e successivamente con le associazioni di categoria”. L'articoloViadaproviene da RomaDailyNews.