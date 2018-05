“Quanto sei bona!” Maria | 55 anni Ma in costume fa invidia Pizzicata in spiaggia in

caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 maggio 2018) È la signora della televisione italiana, la regina dei canali Mediaset e ‘canalizzatrice’ del sabato sera. Di chi parliamo? Naturalmente diDe Filippi, la mamma di Amici, di Uomini e Donne e di C’è posta per te. Di lei sappiamo praticamente tutto, dall’attentato in auto con Costanzo, al bellissimo rapporto che ha con il figlio. Eppure siamo abituata a vederla così, sempre composta, sempre con un abito di sartoria meraviglioso che sembra quasi essere stato cucito solo per lei. Ma sotto quella scorza apparentemente dura si nasconda pur sempre una donna, una di quelle con la “d” maiuscola e con un corpo, udite udite, a dir poco mozzafiato. Solo qualche mese fa infatti,De Filippi ha stupito tutti con un bikini mozzafiato tanto che le foto (rivelate dal settimanale Oggi e Novella 2000) hanno fatto il giro del web. La conduttrice di Canale 5 si è mostrata ...