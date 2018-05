Quando cambiare le banconote rovinate

Autobianchi Y10 - Quando l’idea di utilitaria iniziò a cambiare : Le vetture che siamo abituati a vedere oggi nelle nostre strade sono ovviamente il frutto di un’evoluzione tecnologica, ma anche di stile, iniziata qualche anno fa proprio a partire da un’auto non ancora dimenticata (almeno da quelli che cominciano ad avere qualche capello bianco). Siamo a metà degli anni ottanta. Le auto erano Grandi, medie o piccole. Le grandi erano superaccessoriate, le medie avevano qualcosa di bello e dotazioni ...

Luca Parmitano : “Quando c’è di mezzo lo Spazio - tutto può cambiare” : Luca Parmitano in addestramento alla Nbl (foto: Nasa/ James M. Blair) “Sto andando a misurare un nuovo paio di guanti; mi serviranno presto”. Nello Spazio tutto cambia. Viene in mente questo quando a parlare è Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea che a maggio 2019 tornerà a bordo della Stazione spaziale internazionale. Dopo Volare nel 2013, per Parmitano sarà la seconda missione oltre l’atmosfera terrestre, sebbene la sua ...

Cambiare casa? Ecco Quando conviene : È arrivato, lo sentite. È il momento in cui avete voglia di trasformare il vostro spazio vitale rendendolo più bello, più moderno, oppure più sostenibile e verde. Magari vi sentite pronti per Cambiare direttamente casa, cimentandovi nella ristrutturazione di quella vecchia dimora di famiglia che potenzialmente non è affatto male, ma che richiede un gran lavoro. Una delle occasioni più frequenti in cui nasce il desiderio di crearsi un nuovo ...