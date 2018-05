Quali Samsung Galaxy con Android P e quando | le anticipazioni del 16 maggio

Ecco Quali dispositivi Samsung potrebbero ricevere ad Android P : Anche se Samsung al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale relativa all'aggiornamento ad Android P dei propri smartphone, proviamo a vedere quali dovrebbero riceverlo e quali potrebbero essere i grandi esclusi. L'articolo Ecco quali dispositivi Samsung potrebbero ricevere ad Android P proviene da TuttoAndroid.

Quali Samsung Galaxy con aggiornamenti mensili e quali coi trimestrali : distinzione ufficiali : Ci sono importanti novità da prendere in considerazione oggi 11 maggio per quanto concerne il mondo dei Samsung Galaxy, soprattutto per quanto concerne la distinzione tra device in merito agli aggiornamenti periodici. Come molti sanno, moltissimi discorsi sotto questo punto di vista vanno declinati sui singoli casi, visto che il produttore coreano valuta in modo specifico ciascun modello (come notato di recente, ad esempio, con la roadmap ...

Problemi di segnale e Qualità telefonica per alcuni Samsung Galaxy S9 : alcuni possessori di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus segnalano frequenti perdite di segnale e, più in generale, una scarsa qualità delle chiamate. Fortunatamente i Problemi sono legati a poche unità. L'articolo Problemi di segnale e qualità telefonica per alcuni Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Pay sbarca in Italia - con Quali carte funzionerà e dove si potrà usare : Samsung vuole farti lasciare a casa il portafoglio e lancia in Italia Samsung Pay, l’app per fare acquisti e pagare dallo smartphone. Rispetto alle altre app per i pagamenti mobile, la grande novità del colosso coreano è la compatibilità con tutti i pos: non solo quelli di nuova generazione che funzionano attraverso la tecnologia NFC (quella delle carte contactless, per intendersi), ma anche con quelli più vecchi, allargando così la ...

Rivincita Cina : dalla fama della bassa Qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 : Le lenti utilizzate nella fotocamera frontale dei nuovi Samsung Galaxy S9 sarebbero realizzate in Cina: cresce la fiducia nei prodotti del paese asiatico, complice l'aumento della qualità degli stessi. L'articolo Rivincita Cina: dalla fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Salto di Qualità Samsung : prima si ispirava ai prodotti - ora alla filosofia di Apple - : ... lo stesso Koh ha osservato come la società abbia sviluppato i telefoni cellulari prima di quanto abbiano fatto altre imprese cinesi, sempre con l'ossessione di essere i primi al mondo, piuttosto che ...