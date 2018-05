“Qualcuno intervenga” Sta succedendo in tutti i distributori di benzina E gli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Si avvicinano le ferie estive e per gli italiani che programmano spostamenti e viaggi in macchina arriva un grattacapo in più. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo si registrano oggi gli interventi di IP, Italiana Petroli e Q8. Morale della favola: vola il prezzo della, spinto dai rialzi delle quotazioni del petrolio. Il prezzo medio praticato sulla rete italiana, secondo quanto emerge dalle tabelle del Mise aggiornate al 14 maggio, è tornato sopra quota 1,6 euro, portandosi a 1,606, ai massimi dal luglio 2015. Quotidiano energia, che spacchetta i vari dati su cui viene calcolata la media, indica che oggi in modalità self lacosta in media 1,615, mentre in modalità servito la media è pari a 1,739 euro al litro. Stando alla tabella del Mise, il gasolio ha toccato quota 1,483 euro al litro nel prezzo medio, ai massimi, in questo caso, dal ...