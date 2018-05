Pyongyang | no stop nucleare unilaterale

Nord Corea - stop ai test. Ma Pyongyang vuole restare un Paese nucleare : Pyongyang ha annunciato che non farà più test missilistici e nucleari e che chiuderà il principale sito per i test atomici, quello di Punggye-ri. La novità è stata accolta con grande favore a Seul e Pechino. Meno a Tokyo, dove il premier Shinzo Abe ha sottolineato che quello che realmente conta è una denuclearizzazione completa e verificabile della penisola Coreana. Ma, ancora, non ci sono indicazioni sul fatto che il regime sia pronto a ...