“Può succedere”. La nuova minaccia di Kim Jong-un e le manovre militari

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il leader nordcoreano KimUn hato di annullare il vertice con il presidente Donald Trump il prossimo 12 giugno per colpa dellecongiunte con Seul. È quanto riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap. La Corea del Nord ha intanto sospeso l’incontro che si doveva svolgere domani e che era un follow up dello storico vertice tra Kim ed il presidente sudcoerano Moon Jae-in. Per Pyongyang infatti le esercitazioni chiamate “Max Thunder”, confermate da Washington e Seul, sono una “provocazione militare in contrasto con gli sviluppi politici positivi nella penisola coreana”, sempre secondo quanto riportato da Yonhap. “Gli Stati Uniti dovranno prendere delle attente decisioni riguardo al futuro del pianificato summit tra Usa e Corea del Nord alla luce di questo provocatorio putiferio militare condotto in maniera congiunta con le ...