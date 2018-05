Punito un cyberbullo Dovrà fare un corso per capire i suoi errori

ilgiornale

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Potranno addirittura incontrarsi di nuovo vittima e bullo, in una situazione protetta. E parlarsi faccia a faccia. Ma solo al termine di un perterapeutico che li porterà ail perché dei propri gesti: da un lato le offese, gli insulti, il progetto di gettare sulla vittima la vergogna di tutta la scuola; dall'altro il senso di colpa, la frustrazione, l'isolamento. L'incontro finale, previo consenso e lavoro anche sulle famiglie, è l'ultimo atto di un perdi "mediazione" e che per la prima volta viene attuato a Milano dopo un episodio di cyberbullismo. Questo grazie al protocollo Zeus firmato dalla questura e dal Cipm (Centro italiano per la mediazione, guidato da Paolo Giulini) il 5 aprile.Alla base c'è comunque la punizione: un ammonimento (un atto amministrativo) del questore verso un 14enne che per mesi (da gennaio ad aprile) ha reso la vita impossibile al compagno. ...