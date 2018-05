Puniti per essere gay | minorenni picchiati in famiglia e mandati dall' esorcista

Facebook - le regole per non farsi “bannare”/ Nuove linee guida : diritto di appello per gli utenti “Puniti” : Facebook, le regole per non farsi “bannare”: il social network di Mark Zuckerberg introduce Nuove linee guida e il diritto di appello per gli utenti “puniti”. Coinvolti molti più revisori(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:01:00 GMT)