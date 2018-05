Province | assessore Veneto | studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi

liberoquotidiano

: L'assessore @GiorgioFerrero2 esprime parere favorevole all'emendamento di @gianlucavignale che elimina il termine d… - crpiemonte : L'assessore @GiorgioFerrero2 esprime parere favorevole all'emendamento di @gianlucavignale che elimina il termine d… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - “Sono emerse in questi giorni le risultanze di unodelladi Mestre cheno in maniera inequivocabile quanto sostengo fin da tempi non sospetti, ovvero il tradimento perpetrato nei confronti delleda parte deiromani degli ultimi ann