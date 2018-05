Province | assessore Veneto | studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi

meteoweb.eu

: L'assessore @GiorgioFerrero2 esprime parere favorevole all'emendamento di @gianlucavignale che elimina il termine d… - crpiemonte : L'assessore @GiorgioFerrero2 esprime parere favorevole all'emendamento di @gianlucavignale che elimina il termine d… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Sono emerse in questi giorni le risultanze di unodelladi Mestre cheno in maniera inequivocabile quanto sostengo fin da tempi non sospetti, ovvero il tradimento perpetrato nei confronti delleda parte deiromani degli ultimi anni”. A dirlo è l’regionale con delega alla Specificità di Belluno, Gianpaolo Bottacin che sottolinea altresì come ‘l’unica ancora di salvezza, per quanto riguarda in particolare Belluno, sia stata la Regione del”.‘Leordinarie, tutte, sono state infatti usate in maniera ignobile dallo Stato per risanare i propri bilanci ‘ prosegue l’‘, non solo attraverso il taglio aial territorio ma addirittura chiedendo che lestesse versassero una quota delle risorse introitate ...