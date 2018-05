Programma M5s-Lega | Centinaio | Chi l' ha fatto uscire è un cretino

COSA C'E' NEL CONTRATTO M5S-LEGA - PUNTI DEL Programma/ Contenuti : Reddito di Cittadinanza - Fornero e debito : COSA c'è nel CONTRATTO M5S-LEGA, PUNTI del PROGRAMMA: ecco i Contenuti dell'accordo tra i due partiti per la formazione del nuovo Governo, dal comitato di conciliazione al debito pubblico(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:08:00 GMT)

Il Programma M5s-Lega ora preoccupa i mercati E lo spread torna a salire : Come hanno preso i mercati la bozza del programma dell'eventuale governo gialloverde? Di certo il passaggio sulla cancellazione del debito da parte della Bce di 250 miliardi e l'ipotesi di un'uscita dall'euro hanno avuto conseguenze sulle borse e sullo spread. Piazza Affari apre con la maglia nera ed è in calo dello 0,85 per cento. Parigi è stabile mentre Francoforte guadgna un timido 0,17. Madrid invece cede lo 0,2 per cento. E a Piazza Affari ...

Contratto M5S-Lega : dal debito cancellato alla linea filo-Putin - è giallo sul Programma : E' proseguito anche ieri il confronto fra gli esponenti del Movimento 5 Stelle e della Lega sul programma dell'eventuale governo gialloverde. Restano sul tappeto parecchi nodi da sciogliere ...

Governo M5s-Lega - Programma e contratto/ Salvini e Di Maio : "la fine è vicina - tra poco il Premier" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, 'la fine è vicina'. Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il premier?

Governo M5s-Lega - Programma e contratto/ Salvini e Di Maio : “la fine è vicina - tra poco il Premier” : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, "la fine è vicina". Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il primo ministro?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:08:00 GMT)

Governo M5s-Lega - il Programma/ Video - Di Maio : "domani chiudiamo" : comitato di conciliazione e flat tax : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "Contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:28:00 GMT)

M5s e Lega hanno lavorato anche oggi sul Programma. Poi il peggioramento del clima : Il programma di governo via via è diventato sempre più ampio. C'era un certo ottimismo per i temi convergenti prima della frenata sul'Europa -

Fornero - flat tax e reddito di cittadinanza : il Programma Lega-M5S costerebbe 100 miliardi l’anno : Secondo un'analisi condotta da Oxford Economics, l'approvazione del programma economico proposto da Lega e Movimento 5 Stelle costerebbe 100 miliardi di euro all'anno e porterebbe "a un drastico deterioramento del disavanzo di bilancio con il deficit, stimato dal nostro modello economico globale, al 5,5% nel 2019". .Continua a leggere

Governo : Lega - in Programma con M5S nessuna tassa soggiorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “In considerazione del rifinanziamento della risorse a favore degli Enti locali, si prevede l’abolizione della tassa di soggiorno. Questo è quanto prevede, contrariamente a quello riportato da alcune agenzie, la bozza del programma di Governo su cui stanno lavorando Lega e M5S”. E’ quanto precisa un a nota del Carroccio. L'articolo Governo: Lega, in programma con M5S nessuna tassa ...

Governo M5s-Lega - Salvini all’Ue : “Migranti? Ennessima inaccettabile interferenza”. Il Programma si allunga a 39 pagine : Trattative private sul programma di Governo e prese di posizione pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini bifronte quello impegnato da un lato a scrivere con il M5s i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell’esecutivo, dall’altro a rispondere all’Europa che chiede il rispetto della linea politica dell’Italia in tema di immigrazione. Su quest’ultimo punto, è il Salvini di sempre, ...

Governo Lega-M5s - accordo Salvini-Di Maio in salita/ Centinaio “premier e Programma? Le distanze si limano” : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:03:00 GMT)

GOVERNO LEGA-M5S - STALLO PREMIER E Programma/ Di Maio-Salvini - distanza sul "contratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)

Governo Lega-M5s - stallo premier e Programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)