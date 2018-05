Processo Cucchi bis | il superteste ai giudici | ' Massacrato dai Carabinieri'

Processo Cucchi - confermato il pestaggio - Ilaria Cucchi : «Adesso posso piangere Stefano» : Nove anni dopo la morte di suo fratello Stefano, Ilaria Cucchi si sente libera di piangerlo. Morì il 22 ottobre del 2009, a 31 anni, nel reparto protetto dell’ospedale Pertini di Roma. I medici lo trovarono privo di vita tre ore dopo il suo decesso. Era stato arrestato una settimana prima, perché trovato in possesso di hashish e alcune pastiglie. «Prima non potevo, non ho pianto per anni, nessuno della mia famiglia ha potuto. C’era ...

Caso Cucchi - in aula la testimonianza che ha fatto riaprire il Processo Video : “Ho avuto paura di ritorsioni nei miei confronti”. L’appuntato scelto dei carabinieri Riccardo Casamassima spiega davanti ai giudici della prima corte di Assise di Roma perché la sua testimonianza è arrivata solamente a maggio 2015, quattro anni e mezzo dopo la tragica morte di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Pertini di Roma, a sei giorni di distanza dal suo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. “All’inizio ...

Caso Cucchi - in aula la testimonianza che ha fatto riaprire il Processo : “Ho avuto paura di ritorsioni nei miei confronti”. L’appuntato scelto dei carabinieri Riccardo Casamassima spiega davanti ai giudici della prima corte di Assise di Roma perché la sua testimonianza è arrivata solamente a maggio 2015, quattro anni e mezzo dopo la tragica morte di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Pertini di Roma, a sei giorni di distanza dal suo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. “All’inizio ...

Cucchi - un carabiniere al Processo : 'So che fu massacrato dai colleghi' : Due dei testimoni-chiave del processo scaturito dall'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi confermano: il giovane geometra romano fu 'massacrato' dai carabinieri dopo il suo arresto per droga e ...

Processo Cucchi bis. Un maresciallo teste chiave in aula : “Fu massacrato di botte dai carabinieri” : «Il maresciallo Roberto Mandolini mi disse in caserma che un giovane era stato massacrato di botte dai ’ragazzi’ che io ho subito identificato con i militari che avevano proceduto all’arresto», a dirlo è il maresciallo dei carabinieri, Riccardo Casamassima, il testimone chiave dell’inchiesta Cucchi bis, colui che con le proprie dichiarazioni ha per...

Stefano Cucchi - nuovo Processo d’appello per medici. Pg Roma chiede una perizia : Una nuova perizia per accertare il nesso tra “le condotte colpose già accertate” e la morte di Stefano Cucchi. L’ha chiesta il pg Arcibaldo Miller nel terzo processo d’appello ai cinque medici dell’ospedale Romano Sandro Pertini (il primario Aldo Fierro, insieme con i dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo), imputati nella vicenda della morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra Romano ...

Processo Cucchi - appuntato ammette : 'Falsificai le note di servizio - me lo chiese il comandante' : Bugie, contraffazioni e depistaggi sulle ultime ore di vita di Stefano Cucchi. Interrogati oggi 5 carabinieri sotto inchiesta per omicidio preterintenzionale, abuso di autorità, falso e calunnia -

Caso Cucchi - Processo ai cinque carabinieri : "Modificate le note sullo stato di salute" : Due militari ascoltati come testimoni nel processo per la morte del geometra romano deceduto all'ospedale Pertini il 22 ottobre del 2009 sei giorni dopo essere...