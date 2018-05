Processate Berlusconi Pm chiede rinvio a giudizio per il Ruby Ter

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il pm Laura Longo ha chiesto ilper Silvio, accusato a Torino di corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processoter. La prossima udienza con la decisione del gup è in programma il 1 giugno.Oltre aè stato chiesto ilanche per Roberta Bonasia, l'ex infermiera di Nichelino accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.La vicenda, un filone del processo milanese "ter", riguarda il rapporto tra il Cavaliere e l'ex infermiera di Nichelino che, come ipotizzato dalla Procura di Milano, avrebbe ricevuto denaro per non rilasciare dichiarazioni in aula. Il giudice milanese aveva inviato gli atti alle procure competenti, fra cui quella di Torino.Nella prossima udienza, fissata il 1° giugno, è prevista la discussione degli avvocati difensori di, all'esito della ...