Problemi Destiny 2 con gli engrammi del Clan | rassicurazioni da Bungie

Polemiche Destiny 2 - i Problemi de La Mente Bellica e uscita aggiornamento 1.2.0.2 : Destiny 2 e il secondo DLC La Mente Bellica sono finiti al centro delle Polemiche perché gli utenti sostengono che gli Assalti sono livelli della campagna riciclati, come si legge su ResetEra. A sollevare le Polemiche sono stati gli utenti di Xbox One e PC, che sostengono che le uniche novità sono un’esclusiva di PlayStation. Polemiche infinite per Destiny 2 Non è la prima volta che i fan di Destiny 2 si lamentano del gioco mettendo in ...

Problemi Destiny 2 per gli Assalti Eroici - come evitare il bug : Gli utenti più assidui di Destiny 2 avranno senza ombra di dubbio notato alcuni Problemi con gli Assalti Eroici dello sparatutto Sci Fi: nelle ultime ore non sono state infatti poche le segnalazioni in merito pervenute a Bungie, che ha constatato la presenza di un bug che sostanzialmente non permette di progredire verso il traguardo settimanale prefissato nel completamento di cinque Assalti. Una soluzione per il tutto ovviamente c'è, e gli ...

Problemi Destiny 2 oggi 8 maggio : a che ora si potrà giocare - arriva La Mente Bellica : oggi è il gran giorno: Destiny 2 riceverà il secondo DLC, La Mente Bellica. C'è anche una "cattiva" notizia: tra poco il gioco sarà inaccessibile. Come sempre Bungie ha bisogno di qualche ora per fare una manutenzione ai server e rilasciare l'aggiornamento. Le novità de La Mente Bellica Ci saranno diverse novità per questo secondo DLC. Protagonista è la leggendaria Ana Bray che indaga sul suo passato su Marte. Ecco tutte le novità: Nuova ...

Orario uscita Destiny 2 La Mente Bellica l’8 maggio : peso - Problemi e manutenzione server : Destiny 2 La Mente Bellica, la seconda espansione del gioco, sarà disponibile dall'8 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Battle.net di Blizzard. La seconda espansione di Destiny 2 introdurrà delle nuove attività, un nuovo equipaggiamento e armi, sono previste anche delle nuove attività alla fine del gioco e una nuova storia. Ci sarà infatti Ana Bray, una guardiana data per dispersa, che ha iniziato ad indagare sul suo passato per ...