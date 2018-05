Primo promo di The Flash 4×23 | il finale di stagione in mano a DeVoe e al nuovo villain?

Bob Dylan si dà alla produzione di liquori - e posa nella foto promozionale del suo Primo whisky - - GUARDA : La storia del debutto di Dylan nel mondo dei liquori è curiosa. alla fine del 2015 Marc Bushala, 52enne già detentore del marchio Angel's Envy , che ha poi venduto per 150 milioni di dollari, , notò ...

The Voice of Italy 5 : promossi e bocciati del Primo Knock Out : Prime eliminazioni durante la fase dei Knock Out di The Voice of Italy 2018: ecco chi sono i promossi e bocciati che hanno passato il turno The Voice of Italy 5 entra nel vivo con le fasi dei Knock Out. I cantanti, selezionati durante la prima fase di Blind Audition, si sono scontrati a suon di note per conquistare l’accesso alle Battle. Scopriamo chi ha passato il turno e chi invece è stato eliminato durante la prima puntata di Knock Out ...

Il capolavoro di re Robert in The Royals 4×04 aspettando il Primo bacio con Willow (recensione e promo 4×05) : Annunciato come un episodio ad alta tensione, The Royals 4x04 in realtà ha allentato il ritmo rispetto ai precedenti di questa prima parte della quarta stagione, pur riservando qualche svolta importante. Aperto dall'incredibile blackout che ha paralizzato la città e l'ha divisa in due mettendo a dura prova la capacità amministrativa del governo inglese, l'evento fulcro dell'episodio si è rivelato l'ennesima manovra di re Robert per affermare ...

GRANDE FRATELLO 15 / Video - il Primo promo di Barbara d'Urso si ispira a 'Il tempo delle mele' : GRANDE FRATELLO 15, manca un mese alla prima puntata: Barbara d'Urso ha presentato il promo della nuova edizione ispirato al film 'll tempo delle mele'.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:22:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : il Primo promo con la D’Urso si ispira a “Il tempo delle mele” : Mediaset manda in onda il primo promo del Grande Fratello 2018 con Barbara D’Urso Mediaset “lancia” il primo promo del Grande Fratello 2018 con Barbara D’Urso. Nel primissimo spot con protagonista la conduttrice, “Lady Cologno” non appare mai in viso, ma sempre un po’ in penombra, tra l’occhio-spia del GF (nip) e, più in generale, […] L'articolo Grande Fratello 2018: il primo promo con la ...

Parco dell’Aspromonte : avviato il Primo monitoraggio dei rapaci rupicoli - Falco Pellegrino e Lanario : E’ iniziato in questi giorni il censimento dei rapaci rupicoli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con particolare riferimento al Falco Pellegrino Falco peregrinus (nella foto di Pierpaolo Storino) e al Lanario Falco biarmicus, specie di rilievo conservazionistico per il nostro Paese, in particolare quest’ultimo, che risulta gravemente minacciato a livello globale. La nuova campagna di ricerca si inserisce in una più ampia strategia di ricerca ...