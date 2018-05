Prezzi dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino | al via le prevendite con

Grande Fratello 15 : qual’è il cachet dei concorrenti? Prezzi da capogiro solo per alcuni : Grande Fratello 15: quanto guadagnano i concorrenti della Casa più spiata d’Italia? Dai 1500 euro al giorno fino a un contratto da 60 mila euro: sono queste le cifre dei cachet dei concorrenti, pseudo vip del reality di canale 5 sotto la guida di Barbara D’Urso. Grande Fratello 15: il cachet dei concorrenti, chi guadagna di più? E’ stato svelato il cachet di alcuni protagonisti del reality di canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Quanto ...

Schizzano in alto i Prezzi dei carburanti - Codacons : "Speculazione - aggiotaggio e truffa. Intervengano i Nas" : Schizzano alle stelle i prezzi dei carburanti in Italia. Lo denuncia il Codacons, che chiede ai Nas di indagare sui recenti rincari dei listini. 'Nelle ultime ore i listini di benzina e gasolio sono ...

Prezzi dei biglietti per Ghali in tour nei palazzetti nel 2018 - da Torino a Milano e Roma : Ghali in tour nei palazzetti nel 2018, per la prima volta nella sua carriera. Sono disponibili da oggi, giovedì 10 maggio, i biglietti per assistere alle date di Ghali in tour ad ottobre e novembre. Dopo la prevendita esclusiva in anteprima per i titolari di carte di credito American Express, parte oggi alle ore 12.00 la prevendita generale dei biglietti per i concerti di Ghali che approda nei palazzetti dello sport della penisola dopo i ...

Carburanti : Staffetta - proseguono rialzi dei Prezzi : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – proseguono i rialzi dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, su benzina, diesel e gpl, mentre le quotazioni internazionali balzano sulla scia delle tensioni geopolitiche. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso e Q8 hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Per IP +1 cent/litro su benzina, diesel e Gpl. Per Italiana Petroli (ex TotalErg) ...

Concerti di Lauryn Hill in Italia - unica data a Parma : info e Prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Lauryn Hill in Italia sono ufficiali. L'ex Fugees sarà nel nostro paese per un live che terrà alla Cittadella di Parma il 22 giugno prossimo, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L'approdo nel nostro Paese avverrà nell'ambito del tour che l'artista ha organizzato per celebrare i 20 anni dal rilascio di The Miseducation of Lauryn Hill, che ha pubblicato in occasione del suo esordio ...

Roma-Juventus - a Trigoria alzano i Prezzi dei biglietti : TORINO - Il primo passo sarà battere il Bologna in casa e il Cagliari in trasferta, poi Juventus e Roma si sfideranno all' Olimpico , domenica 13 maggio, ore 20.45, alla penultima di campionato in una ...

Mostra Van Gogh Venezia 2018 : date - orari - Prezzi dei biglietti - tematiche e percorso : Dopo Vicenza, Van Gogh arriva a Venezia, ma lo fa in una maniera piuttosto particolare. Si chiama “Van Gogh Multimedia Experience” la Mostra che accompagnerà cittadini e turisti per l’intera estate prossima e oltre. Ma vediamo di cosa si tratta e alcune informazioni in proposito. Contenuti e forme di Van Gogh Multimedia Experience Ormai non è più una novità incappare in esposizioni alternative che, con l’ausilio di mezzi tecnologici, riescono a ...

Buenos Aires - panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta contro l’aumento dei Prezzi : Buenos Aires, panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta contro l’aumento dei prezzi A Buenos Aires centinaia di persone si sono messe in fila per prenderne un chilo. Continua a leggere

Prezzi dei biglietti per la data zero di Laura Pausini a Jesolo il 13 marzo dopo il raduno : La data zero di Laura Pausini è stata finalmente annunciata. Il concerto si terrà dopo il raduno con i fan che l'artista ha deciso per il 12 luglio, al Pala Arrex di Jesolo. Mantenuta la stessa location, il tour mondiale concepito per Fatti sentire metterà in scena la sua prova generale nella serata del 13 luglio ancora presso la struttura veneta, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Già al via le vendite ...

Giappone - salgono i Prezzi dei servizi : Teleborsa, - In linea con le attese, a febbraio, i prezzi dei servizi in Giappone su anno. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan , indica su base annuale un incremento dello 0,7% rispetto allo ...

Giappone - salgono i Prezzi dei servizi : In linea con le attese, a febbraio, i prezzi dei servizi in Giappone su anno. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan , indica su base annuale un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'...

Serie A Crotone - tagliati i Prezzi dei biglietti. «Missione sold out» : Crotone - "Dobbiamo giocarci le gare con Sassuolo e Chievo come partite della vita per portare più punti a casa. Per riuscirci già da domenica serve che lo Scida sia una bolgia" . Lo ha detto il ...

Il Crotone punta sul sostegno dei tifosi : Prezzi più bassi per riempire lo Scida : Il presidente del club calabrese invita i sostenitori a seguire la squadra nelle gare decisive contro Sassuolo e Chievo L'articolo Il Crotone punta sul sostegno dei tifosi: prezzi più bassi per riempire lo Scida è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Decarbonizzazione e contenimento dei Prezzi - un difficile equilibrio : La Spezia - Il 2017 ha registrato consumi finali di energia in aumento , +1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL, ed emissioni di CO2 in leggero calo , ­-0,5%, grazie soprattutto al ...