“Povera Nina…” GF | la Moric entra nella Casa e rivela il suo triste segreto | in diretta

caffeinamagazine

: RT @ItsViolante: Pensate alla povera Nina Moric, ha passato e sta passando momenti che nessuna donna vorrebbe mai passare nella sua vita e… - gloria_13h : RT @ItsViolante: Pensate alla povera Nina Moric, ha passato e sta passando momenti che nessuna donna vorrebbe mai passare nella sua vita e… - ItsViolante : Pensate alla povera Nina Moric, ha passato e sta passando momenti che nessuna donna vorrebbe mai passare nella sua… - saraissmiling_ : RT @Scugnizzella91: Comunque io sto pensando alla povera Nina Moric che era andata lì per sfanculare Favoloso e invece ora se lo ritrova fu… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ninanon è un donna che ci gira intorno. Lo abbiamo visto. Lo abbiamo imparato. Ancora di più ieri sera quando la modella croata ha fatto il suo ingresso dentro ladel Grande Fratello per un faccia a faccia con Luigi Favoloso, l’uomo che per 4 anni le è stato accanto e con il quale la relazione è naufragata poche settimane fa. E così Luigi prima è stato chiamato in confessionale poi qualche secondo e si trova Nina davanti. “Sai perché sono qui? – gli dice subito la modella croata – Perché voglio difendere la mia dignità, non voglio spiattellare la mia vita privata, mentre tu eri ine facevi i tuoi sporchi comodi raccontando del nostro rapporto io ero fuori. Sono stata accusata di falsità. Io da 4 anni vivo un incubo giuridico (si riferisce al figlio che le è stato tolto, ndr). Sono una donna, ma soprattutto una madre e ho perso due figli. Tu hai dato il ...