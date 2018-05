Playoff NBA 2018 | Boston-Cleveland 107-94 | super LeBron non basta | vince ancora Boston

Playoff NBA – Contromossa Cavs in vista di gara-2 : Tristan Thompson per fermare Horford e i Celtics : In vista di gara-2 tra Celtics e Cavs, Tyronn Lue avrebbe in mente di schierare Tristan Thompson nello starting 5 in modo tale da limitare Al Horford Dopo la sonora batosta in gara-1 delle Eastern Conference Finals, Tyronn Lue sta pensando ad una cosa sola: qual è la Contromossa necessaria per evitare un’altra clamorosa sconfitta? Uno dei problemi principali dei Cavs in gara-1 é stato Al Horford, capace si fare il bello e il cattivo tempo ...

Playoff NBA – D’Antoni analizza il ko contro gli Warriors : “non é Durant il problema. Ecco perché abbiamo perso” : Dopo il ko di gara-1 contro gli Warriors, il coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, analizza i motivi della sconfitta Ieri notte i Golden State Warriors hanno sbancato il Toyota Center di Houston portandosi a casa una delicata gara-1 delle Western Conference Finals. Straordinaria la prestazione di Kevin Durant che con 37 punti ha messo a dura prova la difesa texana. Al termine della sfida, coach D’Antoni ha analizzato tutti gli ...

Playoff NBA - Rockets-Warriors : tutti i canestri di Durant ed Harden - che poesia! [VIDEO] : Playoff NBA, nella notte è andata in scena la gara-1 dello splendido scontro Rockets-Warriors: Durant ed Harden hanno messo in campo tutto il loro talento Playoff NBA, il primo atto della serie tra Warriors e Rockets è andato in scena nella notte, con la vittoria di Kerr e soci che hanno dunque ribaltato il fattore campo. Il duello tra Durant ed Harden ha monopolizzato l’attenzione, una lotta colpo su colpo, canestro dopo canestro, tra due ...

Playoff NBA – Klay Thompson esalta il talento di Kevin Durant : “è immarcabile! Trova sempre un modo per…” : Dopo la vittoria in gara-1 contro i Rockets, Klay Thompson ha esaltato la prestazione di Kevin Durant, autentico uomo in più per gli Warriors Ieri notte i Golden State Warriors hanno vinto gara-1 delle Western Conference Finals contro gli Houston Rockets. I ragazzi di coach Kerr sono riusciti a far fronte ad un super James Harden da 41 punti, grazie al talento di Kevin Durant: l’ex OKC ha messo a referto 37 punti in 40 minuti, risultando a dir ...

Playoff NBA - è già spettacolo tra Warriors e Rockets : Durant risponde ad Harden - 1-0 Golden State : Playoff NBA, Warriors e Rockets si sono dati battaglia nel primo atto della serie di finale ad Ovest: una gara splendida, l’ha spuntata Golden State Playoff NBA, 1-0 per Golden State nella serie di finale di Conference ad Ovest. Un incontro davvero molto bello quello disputato nella notte in quel di Houston, attese rispettate. Due delle squadre più forti e più spettacolari dell’NBA si sono affrontate in gara-1 senza esclusione di ...

Nba Playoff - Houston-Golden State 106-119 in gara-1 : "Non puoi fermarmi" ringhia Kevin Durant a Trevor Ariza durante il secondo quarto. Ha dimostrato sul campo di aver ragione. Con 37 punti e la costante capacità di punire qualsiasi avversario i Rockets ...

Playoff NBA 2018 - Houston-Golden State 106-119 : super duello Durant-Harden - ma gara-1 va agli Warriors : Houston Rockets-Golden State Warriors 106-119 Il primo pugno nello scontro tra i due pesi massimi della Western Conference lo sferrano i Golden State Warrrios, chiamati per la prima volta dal 2014 ad ...

Playoff NBA - Boston travolge Cleveland : I biancoverdi si sono aggiudicati il primo atto della finale di Eastern Conference annichilendo 108-83 LeBron James e compagni

Playoff NBA 2018 - Boston-Cleveland LIVE alle 21.30 : Celtics alla prova James : ... sono tantissime le storie incrociate di questa sfida: appuntamento alle 21:30 su Sky Sport 2 HD. Curiosità • Boston non va in Finale NBA dal 2010, quando per riuscirci superò proprio i Cavs al ...

Boston Cleveland/ Streaming video e diretta tv : orario della partita (NBA Playoff - finali Est gara-1) : diretta Boston Cleveland, Streaming video e tv: al TD Banknorth Garden va in scena gara-1 delle finali della Eastern Conference nei playoff NBA. LeBron James verso un'altra finale?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:40:00 GMT)

NBA Playoffs : aspettavamo tutti Rockets-Warriors e Celtics-Cavaliers : Se ci spostiamo in Massachussets è impossibile non amare questi Celtics , Brad Stevens, la scienza di basket Al Horford, Scary Terry Rozier e tutto un roster che senza i due migliori giocatori vuole ...

NBA Playoff 2018 : Celtics-Cavs e Rockets-Warriors : queste le finali di Conference dopo un veloce 2° turno di Playoff! : Il secondo turno dei Playoff NBA 2018 si è ormai concluso ed è stato talmente rapido che non ci sarebbe neanche tanto da discutere su cosa è successo. Invece c’è qualche riflessione da fare sulle quattro serie che si sono giocate durante la scorsa settimana. Partiamo dunque dalle due giocate ad Est per poi passare alle due disputate ad Ovest. La serie più rapida di questo 2° turno di NBA Playoff 2018 è stata quella tra Raptors e ...

Basket - Playoff NBA : Philadelphia si arrende - Boston in finale a Est : Boston - Philadelphia alza bandiera bianca. Boston sfrutta il fattore campo in gara-5 e vola in finale a Est dove troverà Cleveland. Finisce 114-112 per gli uomini di coach Stevens che chiudono la ...

Playoff NBA - Boston in finale Conference : ANSA, - Boston, 10 MAG - I Boston Celtics hanno battuto 114-112 i Philadelphia 76ers in gara-5 delle semifinali, guadagnandosi l'accesso alla finale della Eastern Conference di Nba per il secondo anno ...