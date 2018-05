Più rimpatri di migranti? ' Ecco perché la politica delle espulsioni è inefficace'

agenzia.redattoresociale

: RT @SoniaGrotto: @francescatotolo @seawatchcrew @SeaWatchItaly @SeaEye_It @SOSMedItalia Maledetti. @matteosalvinimi urge fare un governo su… - charleskyrketon : RT @SoniaGrotto: @francescatotolo @seawatchcrew @SeaWatchItaly @SeaEye_It @SOSMedItalia Maledetti. @matteosalvinimi urge fare un governo su… - Mr_Random77 : RT @EleonoraCamilli: Salvini continua a promettere più rimpatri, ma la politica delle espulsioni si è sempre rivelata inefficace @asgi_it #… - EleonoraCamilli : Salvini continua a promettere più rimpatri, ma la politica delle espulsioni si è sempre rivelata inefficace… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Più fondi al ministero dell'Interno per le: è unapromesse del leader della Lega in vista del nuovo governo. Ma per l'Asgi le misure di allontanamento non funzionano e dimostrano il ...