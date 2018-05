Pillars of Eternity 2 Deadfire | lo speedrunner Onin completa il gioco in soli 26 minuti

Pillars of Eternity II : Deadfire ha convinto la critica internazionale? : In attesa di scoprire la data di uscita precisa delle versioni console (che dovrebbero comunque uscire entro la fine di quest'anno), Pillars of Eternity II: Deadfire ha ufficialmente debuttato su PC dopo un lungo periodo in Early Access. Il gioco targato Obsidian Entertainment deve riuscire in un compito tutt'altro che semplice: ripetere e perché no cercare di migliorare il successo di uno dei migliori RPG in circolazione.Con l'uscita ufficiale ...

Pillars Of Eternity 2 : pubblicato il trailer di lancio : Il trailer di lancio di Pillars Of Eternity 2 è stato pubblicato, ci fa notare Segmentnext.La data di lancio del gioco è infatti giunta, per cui potremo finalmente mettere le mani sul seguito di Pillars of Eternity, il gioco di ruolo di Obsidian Entertainment, uscito originariamente sul PC nel 2015 e che oggi ritorna con una seconda iterazione che promette molto più gameplay.Il trailer di lancio del gioco ci offre un'interessante panoramica, ...

Il profondo editor di Pillars of Eternity 2 : Deadfire si mostra in un video : Domani, 8 maggio, è il giorno dell'uscita di Pillars of Eternity 2: Deadfire, il titolo finalmente approderà su PC e console con un piccolo ritardo rispetto alla precedente data di lancio.In vista dell'arrivo di Pillars of Eternity 2: Deadfire, vi proponiamo un interessante filmato, pubblicato dallo YouTuber CohhCarnage, che mostra il profondo editor del gioco.L'RPG di Obsidian si preannuncia molto vasto e, a quanto pare, l'editor non sarà da ...

Pillars of Eternity 2 : Deadfire - sono stati annunciati contenuti post lancio : Obsidian Entertainment e il publisher Versus Evil annunciano che Pillars of Eternity II: Deadfire avrà dei DLC post lancio, riferisce WCCFtech.Il sequel del cRPG pubblicato nel 2015 riceverà dunque dei contenuti anche dopo il lancio, e per la precisione saranno tre. I DLC saranno inoltre inclusi nella Pillars of Eternity II Deadfire Obsidian Edition, altrimenti sarà lanciato anche un Pass Stagionale al prezzo di 24.99 euro. Il Pass sarà incluso ...