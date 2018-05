Piazza San Carlo | la banda dello spray processata a Torino anche per le rapine all’estero

Forzato l'ingresso dell'anagrafe in Piazza Santa Fede : Tags: centro storico cronaca genova guardie giurate indagini notizie liguria piazza Santa Fede polizia municipale tentato furto all'anagrafe Precedente

Tramvia Firenze - confermata la nuova linea fino a Piazza San Marco : Questa mattina Stefano Giorgetti, assessore ai lavori pubblici, ha dato un buongiorno alternativo ai fiorentini, che si sono svegliati con il progetto della linea 4 e il prolungamento della linea 2 approvato. La Tramvia arriverà fino a Piazza San Marco, passando per viale Lavagnini, percorrendo Piazza della Libertà, dopo la quale svolterà a destra in Via Cavour arrivando in Piazza San Marco. Tornerà indietro verso i viali transitando per Via ...

Tifosi Juve in festa a Piazza San Carlo : ANSA, - TORINO, 14 MAG - Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo scudetto consecutivo della Juventus. I Tifosi bianconeri -poche ...

Juventus - i tifosi tornano a far festa in Piazza San Carlo : TORINO - Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo scudetto consecutivo della Juventus. I tifosi bianconeri -poche centinaia - si ...

Caos Piazza San Carlo - procura : dal prefetto nessuna inerzia : Caos piazza San Carlo, procura: dal prefetto nessuna inerzia Caos piazza San Carlo, procura: dal prefetto nessuna inerzia Continua a leggere L'articolo Caos piazza San Carlo, procura: dal prefetto nessuna inerzia proviene da NewsGo.

Fossano : test drive in Piazza e convegni nel weekend dedicato alla mobilità elettrica : Da qualche anno l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Vallauri" ha scommesso sul futuro aprendo una nuova articolazione denominata Energia, con l'obiettivo di formare giovani tecnici sulla ...

Piazza San Carlo - pm : da prefetto di Torino nessuna inerzia o lassismo : Piazza San Carlo, pm: da prefetto di Torino nessuna inerzia o lassismo Lo scrive la procura nella richiesta di archiviazione del prefetto Renato Saccone dalle accuse di disastro e omicidio colposo. I pm osservano che affrontò la questione con un tavolo di alto livello tecnico Parole chiave: ...

Piazza San Carlo - pm : da prefetto di Torino nessuna inerzia o lassismo - : Lo scrive la procura nella richiesta di archiviazione del prefetto Renato Saccone dalle accuse di disastro e omicidio colposo. I pm osservano che affrontò la questione con un tavolo di alto livello ...

Torino - per incidenti Piazza San Carlo procura chiede archiviazione per il prefetto Renato Saccone : “Nessuna inerzia o lassismo da parte del prefetto” è emersa nelle fasi che precedettero la serata del 3 giugno 2017 a Torino in piazza San Carlo, quando tra la folla che assistenza alla finale di Champions League si scatenò il panico. È quanto scrive la procura nella richiesta di archiviazione del prefetto Renato Saccone dalle accuse di disastro e omicidio colposo. I pm osservano inoltre che affrontò la questione con un tavolo di ...

Torino - Piazza San Carlo : verso l'archiviazione del prefetto - l'indagine continua per il sindaco Appendino e l'ex questore : Nuove carte sono state depositate dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017: una donna ...

Torino - tragedia di Piazza San Carlo : procura chiede otto archiviazioni : I pm torinesi hanno chiesto l'archiviarne per 8 indagati tra cui il prefetto mentre rimangono nel registro degli indagati altre quindici persone tra cui la sindaca Chiara Appendino.Continua a leggere

Piazza San Carlo - la Procura chiede otto archiviazioni : Tra le richieste quella per il prefetto di Torino, la sua posizione è già stata stralciata. Il procedimento continua invece per 15 indagati, tra cui la sindaca Appendino

Sanità : a Trappeto numeri da record per Asp in Piazza - oltre 1200 prestazioni : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - numeri da record a Trappeto per la quinta tappa di Asp in Piazza, la manifestazione itinerante dedicata alla prevenzione e organizzata dall'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. I gazebo degli screening e i camper della prevenzione, allestiti in Piazza Municipio, so

Iran e crisi politica affossano Piazza Affari. Giù banche e Tim : L'incertezza politica italiana non pesa solo sul mercato azionario manche sullo spread che torna sopra quota 130 punti base. Il rendimento dei Btp decennali avanza all'1,83%, un livello non più ...