Piazza Affari | navigare a vista in attesa di lumi dalla politica

Piquadro senza scampo a Piazza Affari : Ribasso scomposto per il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una perdita secca del 2,34% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Piazza Affari in rosso frena i listini europei : Giornata difficile per Piazza Affari che chiude il calo di oltre il 2% , frenando anche i mercati europei che tuttavia resistono alle vendite. La preoccupazione degli investitori italiani sugli ...

Lo spread sfonda quota 150. Piazza Affari in rosso (-2 - 3%) sconta il contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Asssicurazioni la migliore dopo opas a 14 euro per delisting...

Borsa - Piazza Affari : spread a 150/ Matteo Salvini : “Vuol dire che stiamo facendo bene” : spread in rialzo, piazza affari debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:18:00 GMT)

Piazza Affari rischia una fase ribassista? I titoli da valutare : Il Ftse Mib si è allontanato nuovamente dai massimi dell'anno complici le preoccupazioni legate alla situazione politica. Cosa aspettarsi nel breve? Nelle ultime settimane ho continuato ad invitare ...

Rebus governo - spread tocca i 150 punti. Piazza Affari maglia nera | : Mercati preoccupati per l'incertezza politica: il valore del differenziale di rendimento con i titoli tedeschi raggiunge picchi che non si registravano da gennaio. Il mercato azionario italiano scende ...

Preoccupazione dei mercati : lo spread sale - Piazza Affari peggiora : La risalita dei rendimenti globali dei bond: nel grafico di Bloomberg , l'indice di Barclays torna al 2% ai massimi dal 2014 Ricca l'agenda di dati macro, al di là dell'evoluzione politica. In Italia ...

Governo : Piazza Affari maglia nera - spread sale e sfonda quota 140. Milano -2 - 2% : I timori per la situazione politica in Italia e per un possibile Governo Lega-M5s fiaccano le Borse europee. Piazza Affari scivola ancora e perde il 2,23% mentre si sta stringendo sulla formazione del nuovo esecutivo. Il ...

Piazza Affari in pesante calo a -1 - 87% e lo spread balza a 143 punti : Roma, 16 mag. , askanews, Non la sta prendendo bene il mercato l'idea, trapelata e poi smentita, che con un nuovo governo l'Italia chieda all'Italia di 'abbuonare' un 250 miliardi di debito pubblico. ...

Governo : Piazza Affari maglia nera - spread sale e sfonda quota 140 : I timori per la situazione politica in Italia e per un possibile Governo Lega-M5s fiaccano le Borse europee. Milano, in calo dell'1,8%, stacca tutti ma contagia Madrid , -0,9%, mentre Parigi , -0,1%, , Francoforte , +0,1%, e ...

Rebus governo - lo spread tocca i 142 punti. Piazza Affari maglia nera - : Mercati preoccupati per l'incertezza politica: il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi è salito oltre i 140 punti per la prima volta da marzo. Il mercato azionario italiano scende dell'1,...