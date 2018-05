Piazza Affari in pesante calo a -1 | 87% e lo spread balza a 143 punti

Governo : Piazza Affari maglia nera - spread sale e sfonda quota 140. Milano -2 - 2% : I timori per la situazione politica in Italia e per un possibile Governo Lega-M5s fiaccano le Borse europee. Piazza Affari scivola ancora e perde il 2,23% mentre si sta stringendo sulla formazione del nuovo esecutivo. Il ...

Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari - lo spread sale oltre 140 : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Acutis - stretta su Vittoria Assicurazioni : Opas per ritirarla da Piazza Affari : MILANO - Carlo Acutis prova a stringere su Vittoria Assicurazioni con un'Offerta pubblica di acquisto e di scambio , Opas, finalizzata al ritiro da Piazza Affari. A comunicare l'Opas è stata Vittoria ...