Per Vettel doppio GP nel primo giorno di test

F1 - Test Barcellona 2018 : Verstappen davanti con le HyPerSoft - consistente Vettel con le Soft - Hamilton fa prove aerodinamiche : Prima giornata di Test andata in archivio sul circuito del Montmeló (Spagna) ed indicazioni utili per i team, che si sono esibiti in questo day-1 pochi giorni dopo l’appuntamento iridato (il quinto del Mondiale 2018 di Formula Uno) su questa stessa pista. Il più veloce è stato Max Verstappen (Red Bull). Il rilevamento cronometrico dell’olandese è stato 1’17?528, Testando le nuove gomme HyperSoft, che faranno il loro esordio in ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati prima giornata. Max Verstappen il più veloce con le HyPersoft. Tanti giri Per Sebastian Vettel - terzo : La due giorni di Test di F1 a Barcellona si è aperta quest’oggi. Dopo otto lunghe ore di prove è stato Max Verstappen a far segnare il miglior tempo, un 1’17″528 con la gomma Hypersoft, con banda rosa, che farà il suo debutto nel prossimo weekend di gara a Montecarlo. I riferimenti cronometrici contano il giusto (il tempo dell’olandese è quasi un secondo e mezzo più lento rispetto alla pole position di sabato di Lewis ...

Ferrari - Vettel : 'Le nostre gomme non duravano come Per gli altri' : 'Le nostre gomme non duravano come gli altri e non potevamo fare la loro stessa strategia, abbiamo perso due posizioni e anche tempo al pit'. Sebastian Vettel spiega così la scelta del team Ferrari di ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Spagna 2018 - Vettel Per la prima pole position! (Barcellona Montmelò) : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position, Vettel e la Ferrari quest’anno già a quota tre(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:49:00 GMT)

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi Per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta Per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti Persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

F1 - Sebastian Vettel : “Barcellona pista interessante - che sfida Per le macchine. Si gettano le basi Per la stagione” : Sebastian Vettel è carico in vista del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend. Sul circuito di Barcellona, il tedesco della Ferrari vuole fare saltare il banco e tornare alla vittoria dopo due prove davvero sfortunate tra Cina e Azerbaijan. Il quattro volte Campione del Mondo ha perso la testa della classifica generale in favore di Lewis Hamilton ma si presenta più motivato che mai alla prova del ...

Vettel dal cuore d'oro : parteciPerà alla Wings For Life World Run : Sebastian Vettel si sta allenando, ma nella gara di domenica 6 maggio non indosserà il casco. E nemmeno la tuta della Ferrari. Il pilota tedesco ha annunciato sul profilo di Twitter la partecipazione ...

F1 - quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi. Vettel e Hamilton - che PaPeroni! : Il Mondiale 2018 di Formula Uno è appena entrato nel vivo, le prime quattro gare ci hanno regalato grandissime emozioni e lo spettacolo non è mai mancato con ricchi colpi di scena, imprevisti, incidenti e sorpassi. Lo show non è mai mancato, la doppietta di Sebastian Vettel in Australia e Bahrain ha fatto sognare i tifosi della Ferrari ma poi una serie di sfortune ha impedito al tedesco di esultare tra Cina e Azerbaijan spedendo Lewis Hamilton ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Costruttori e Piloti : Hamilton sorpassa Vettel - nessuna sanzione Per Perez : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Azerbaigian 2018 a Baku: Vettel in testa davanti a Hamilton, la Mercedes ha superato la Ferrari(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:03:00 GMT)

F1 - Vettel scatenato : terza pole Per la rossa del tedesco : F1, Vettel scatenato: terza pole per la rossa del tedesco Nel GP dell’Azerbaigian ancora una pole davanti a Hamilton e Bottas Continua a leggere

F.1 Vettel : "Non ho azzardato. Peccato Per il risultato". Leclerc : "Che gara" : Vettel incassa solo un 4° posto a Baku al termine di una gara che ha controllato a lungo e perso per le rocambolesche vicende legate all'ingresso della Safety Car e una staccata fuori misura a Bottas ...

Amarezza Baku Per Vettel : il tedesco perde la testa della classifica : Sebastian Vettel si piazza al quarto posto sul tracciato cittadino di Baku dopo una gara rocambolesca. C’è tanta Amarezza nelle