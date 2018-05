«Per l' Italia un Ministero dedicato alla famiglia e alla natalità»

Berlusconi : vertici Ppe molto preoccupati Per situazione Italia : Roma, 16 mag. , askanews, I vertici del Ppe hanno espresso 'grande preoccupazione' per la situazione Italiana. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Sofia, al termine dell'incontro con i leader del Ppe, ...

L'Italia vista dall'Istat non è un paese Per giovani : è il secondo più vecchio al mondo - e i figli dipendono dai genitori - : A dirlo è l'ultimo bilancio demografico dell'Istat: 100mila bambini in meno rispetto al 2008 e ascensore sociale bloccato

Beach Volley - BPer Italia Tour 2018. Ecco date e località del circuito organizzato dalla BVU : Si avvicina l’estate e arriva puntuale l’annuncio del programma del Beach Volley Italia Tour, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People, in collaborazione con la Lega Italiana Beach Volley e sostenuto da BPER Banca. I tornei sono tutti di livello B1 e ogni tappa assegna punti per la classifica nazionale. Proprio con un evento legato alla Lega Italiana Beach Volley inizia la stagione del ...

Golf - cresce l’attesa Per il 75° Open d’Italia : tutto pronto Per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour : Dal 31 maggio al 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago (BS), andrà in scena il secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour Lo spettacolo del grande Golf fa tappa in Italia. Dopo la presentazione ufficiale del 75° Open d’Italia, ospitata nella sala conferenze al 39° piano di Palazzo Lombardia, cresce sempre di più l’attesa per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour che ...

Tennis : Fognini suPer contro Thiem. L'italiano vola agli ottavi a Roma : Fabio Fognini inarrestabile agli Internazionali d'Italia a Roma. Il Tennista Sanremese dopo aver battuto in scioltezza il francese Gael Monfils si è ripetuto, faticando decisamente di più, contro l'...

Perché non si può uscire dall'euro e cancellare il debito italiano : Roma, 16 mag. , askanews, Finora il barometro dei mercati finanziari era oscillato tra il sereno e il variabile. Dopo la bozza del contratto tra lega e M5s ha virato drasticamente su burrasca. Anche ...

Trenitalia e il grande sport - Frecciarossa partner anche Per il Golf : Trenitalia con i suoi Frecciarossa e gli altri treni del network sempre più partner del grande sport. Dopo i Campioni del Calcio , Frecciarossa è tra l'altro "Treno ufficiale" di numerose squadre di ...

Tiro con l’Arco – Youth Cup di Rovereto : grandi successi Per l’Italia - sono due gli ori conquistati dagli azzurri : Le frecce azzurre fanno subito centro alla Youth Cup di Rovereto, due ori per l’Italia grazie a Tanya Giaccheri e Simone Guerra, vincenti in finale 6-0 contro la Russia, e a quelle nel compound Allievi di Elisa Bazzichetto e Antonio Brunello che all’ultima sfida battono 152-151 l’Estonia Tanya Giaccheri e Simone Guerra vincono la medaglia d’oro dell’Arco olimpico mixed team Junior grazie al successo, netto e meritato, contro la Russia ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : segnali di crescita. Lo Zoncolan ultima spiaggia Per ribaltare la classifica : Fabio Aru, anche oggi, ha perso secondi dalla maglia rosa Simon Yates al Giro d’Italia 2018, 21 per l’esattezza. Rispetto ai giorni scorsi, tuttavia, si è percepito qualcosa di diverso nella condizione atletica dello scalatore sardo. Fin qui il Cavaliere dei Quattro Mori ha sempre faticato quando la strada cominciava a salire, affrontando Etna, Montevergine e Campo Imperatore sovente nella retroguardia del gruppo, per poi pagare ...

Smog : Italia verso il deferimento alla Corte Ue Per l’inquinamento da PM10 : L’Italia, insieme ad altri Paesi europei, si appresta ad essere deferita alla Corte di Giustizia dell’Ue nell’ambito della procedura di infrazione in corso per l’inquinamento atmosferico da PM10. A quanto si apprende, la procedura per l’inquinamento da NO2, il biossido di azoto, non dovrebbe invece aggravarsi, pur restando aperta. Il commissario europeo all’Ambiente Karmenu Vella aveva avvertito, a fine ...

Smog - Italia deferita Corte Ue Per Pm10 : 18.10 La Commissione Ue ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per aver violato le norme europee antiSmog: avrebbe ripetutamente superato i limiti Ue per il particolato Pm10. Il nostro Paese finisce davanti alla Corte anche per i rifiuti radioattivi: non è stata assicurata la piena conformità alla direttiva in materia. L'Italia è stata inoltre deferita alla Corte per non aver applicato le misure Ue contro la diffusione del ...

Governo : Di Maio - presto voto on line - gazebo Per colorare di giallo Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo week end invito tutti gli attivisti del MoVimento 5 Stelle a colorare l’Italia di giallo e riempire le piazze di gazebo e banchetti che informano i cittadini sui punti del contratto di Governo che stiamo per stipulare. I materiali verranno forniti a tutti i gruppi locali non appena il contratto sarà ultimato”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Informo anche tutti gli iscritti del ...

National Geographic Traveler Italia - in viaggio Per il mondo sul divano o zaino in spalla : Un numero speciale per l'estate rivolto a tutti coloro che amano viaggiare, dai globetrotter a coloro che preferiscono vagabondare per il mondo dal salotto di casa. Condividi Traveler, diretto da ...