Per la tragedia di Rigopiano indagati il governatore d' Alfonso e due ex presidenti di

Tragedia dell'hotel Rigopiano / Indagati i vertici della Regione - accuse di omicidio Per inerzia : Tragedia dell'hotel Rigopiano, Indagati i vertici della Regione Abruzzo: accuse di omicidio per inerzia. Avvisi di garanzia per Ottaviano Del Turco, Giovanni Chiodi e Luciano D'Alfonso.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:10:00 GMT)

Ha 11 anni e deve essere oPerata. Quando esce dalla sala è la tragedia : “Hanno sbagliato tutto” : La storia di Melody Driscoll aveva fatto il giro del pianeta. La piccola a soli 11 anni e purtroppo ha una tremenda malattia, la sindrome di Rett, che presto metterà fine alla sua vita, dal momento che non ha nessuna speranza di guarigione. A questa prospettiva così terrificante per lei e per la sua famiglia, si era aggiunto il fatto la bambina era stata “strappata” alla famiglia per essere data in affidamento a causa di divergenze tra i ...

Catanzaro - tragedia in mare : due ragazzi muoiono tentando di recuPerare un pallone : I due giovani, di circa 25 anni e originari del Gambia, si erano tuffati in acqua per recuperare un pallone col quale stavano giocando sulla spiaggia. Dispersi da ieri pomeriggio, i corpi dei due ragazzi sono stati avvistati e recuperati questa mattina all'alba dall'elicottero della regione Calabria.Continua a leggere

Tragedia sul lavoro : oPeraio muore schiacciato da una pala meccanica : Ancora un altro incidente sul lavoro. Questa mattina un operaio è rimasto schiacciato sotto un pala meccanica mentre lavorava nella cava Fiordichiara B, nel bacino di Fantiscritti a Carrara. L'uomo è morto per le ferite riportate...

Albero caduto : i passanti gridano al miracolo Per tragedia sfiorata : Roma: nessun ferito nel crollo dell’Albero alto 20 metri Roma – Sono quasi tutti uguali i commenti di chi passa per via Volturno: “E’ un miracolo quello che è successo qui”, “Poteva finire in tragedia”. Nessun ferito, per fortuna, nel crollo del cedro del Libano alto circa 20 metri in piazza delle Finanze, davanti al Ministero. Appare chiaro che le conseguenze potevano essere ben peggiori. Il grosso ...

Tragedia nel cantiere ferroviario - oPeraio 26enne muore travolto da un mezzo : L'operaio travolto da un mezzo pesante in un cantiere per lavori di manutenzione della cosiddetta linea "lenta" Roma-Firenze.Continua a leggere

Il cane cade in acqua - si tuffa Per salvarlo ma muore affogato : tragedia nel mondo del motocross : L'ex pilota di motocross è morto per salvare il proprio cane, caduto in acqua dall'imbarcazione da diporto che Geboers possedeva nella tenuta di Miramar Una notizie terribile scuote il mondo del ...

“Sto malissimo”. Tragedia Per l’amata star. Una carriera meravigliosa e piena di successi - ma ora la notizia terribile : “Sono distrutto” : La sua carriera musicale è iniziata alla fine degli anni ’60, quando appena 17enne ha iniziato a cercare il successo grazie al suo grandissimo talento. Da quel momento la sua strada è stata costellata di successi. L’annuncio che in queste ore ha dato Huey Lewis, cantante e fondatore dei Huey Lewis and the News, ha lasciato i fan di tutto il mondo senza parole. La drammatica notizia è stata diffusa tramite social e il cantante ...

Cto di Iglesias - crolla soffitto accanto alla sala oPeratoria : tragedia sfiorata in ospedale : Si tratta dell'ambiente dove il personale si prepara per gli interventi. Fortunatamente a momento dell'incidente non c'era nessuno nella sala. Ma ora fioccano le polemiche. “I responsabili di questo disastro hanno un nome e un cognome" scrive Valentina Pistis, candidata sindaca alle amministrative 2018.Continua a leggere

Tragedia in Calabria - bimbo di 3 mesi Perde la vita Video : Nella giornata di oggi 6 maggio dalla Calabria ci giunge una drammatica notizia [Video]. Un bambino di soli 3 mesi è deceduto mentre si trovava all'interno della propria culla. Ancora non chiarite le cause del decesso. Calabria, piccolo muore dentro la culla Aveva solo tre mesi il bambino che poche ore fa ha perso tragicamente la vita nella cittadina di Paola, in provincia di Cosenza. Al momento del piccolo si conoscono solo le iniziali del suo ...

Luca Zingaretti : "Parlo ancora di Moro Perché dopo 40 anni non sappiamo quasi nulla di quella tragedia" : "Perché parlare ancora di Moro e dell'eccidio della sua scorta dopo 40 anni? Perché dopo 40 anni ancora non sappiamo quasi nulla di quella tragedia che ha modificato il corso della storia del nostro paese. Se la seconda commissione Moro, che ha chiuso i suoi lavori a dicembre 2017, ha sentenziato 'In via Fani c'erano anche le Brigate Rosse' credo che sia doveroso non solo la ricerca della verità, ma anche celebrare, dando ...

Tragedia in mare - recuPerati i corpi della compagna dell'imprenditore annegato e di sua figlia : Digne Cappe, 31enne di origine cubana, e la figlia Sofia, di 4, sono state ritrovate questa mattina nel tratto di mare al confine tra Terracina e Fondi. Erano a pelo d'acqua e abbracciate. Digne era la fidanzata dell'imprenditore Luigi Iacobucci: i tre, secondo quanto finora emerso, sarebbero rimasti vittima di un incidente in acqua scooter

Tragedia di SuPerga - l’omaggio al Grande Torino : Tragedia di Superga, l’omaggio al Grande Torino “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta”. Nell’anniversario della Tragedia di Superga il Torino utilizza le parole di Indro Montanelli per rendere omaggio a Valentino Mazzola e compagni. […]

Tragedia a Niscemi in Sicilia : un alterco Per amore finisce a colpi di pistola Video : Nel pomeriggio di ieri 3 maggio, verso le 17,30, una storia d'altri tempi che ha il sapore dei racconti del Verga ha sconvolto il piccolo paese di Niscemi, 28.000 abitanti circa, nel cuore della provincia Siciliana di Caltanissetta. [Video] Anche se i fatti sono ancora da accertare, pare che a scatenare la lite sia stato il movente più classico, la gelosia: il giovane, Antony Mangiapane di soli 23 anni, armato di pistola, in to ad una fortissima ...