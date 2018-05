Per il Fondo Monetario Internazionale la produttività italiana è troppo bassa

Ibi18 - Barazzutti : 'Forza azzurri - sPeriamo qualcuno arrivi in fondo' : Corrado Barazzutti, dopo aver autografato varie palle da tennis a bimbi e adulti, si concede qualche battuta. Quale è il suo giudizio su tennis italiano? 'Abbiamo grandi potenzialità e possiamo ...

Criscito - l’affondo a Ventura : “Per lui la Russia era lontana…” : L’Italia ha deciso di ripartire da Roberto Mancini, accordo raggiunto nelle ultime ore ed ufficialità che ha tolto ogni dubbio. Si candida ad essere un possibile protagonista il difensore Domenico Criscito, dalla prossima stagione al Genoa, frecciata nei confronti di Ventura: “Mancini è uno spettacolo – ha affermato intervistato da ‘TuttoSport – Umanamente e professionalmente. Lo conoscevo già prima che venisse ad ...

Milano : tavolo con Regione - aPertura su Navigli e ipotesi fondo case popolari (2) : (AdnKronos) – Sui Navigli, da parte della Regione Lombardia c’è “l’impegno a valutare a intervenire concretamente e partecipare al finanziamento dell’operazione con il Comune” ha spiegato il presidente della Regione. “Guardiamo con interesse a questo genere di intervento, anche se non si e’ in grado, al momento, di stabilire cifre”. Sulla Serravalle, Regione farà una proposta al Comune per ...

Milano : tavolo con Regione - aPertura su Navigli e ipotesi fondo case popolari : Milano, 14 mag. (AdnKronos) – case popolari, riapertura dei Navigli, progetto della metro fino a Monza e cessione delle quote della Serravalle. Sono questi i quattro temi su cui si concentrerà la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano. Oggi un primo tavolo, da cui è emersa “sintonia e collaborazione”: il governatore Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala concretizzeranno il dialogo nei ...

Fiorentina - istituito fondo Per la figlia di Davide Astori : A poco più di due mesi dalla tragica scomparsa del proprio capitano Davide Astori, la Fiorentina ha comunicato la costituzione del "Davide Astori Trust" a favore di Vittoria Astori, la figlia di ...

Fondo Unico Per lo Spettacolo - Slc Cgil Calabria : 'A zero eravamo e a zero restiamo' : Nel frattempo ai calabresi non resta che godere degli spazi culturali e degli spettacoli promossi da chi, senza alcun contributo pubblico, con forza e caparbietà prova a realizzare seriamente ...

F1 - GP Spagna 2018 : tutte le novità di Ferrari e Mercedes. Rosse con fondo nuovo e specchietti - power unit aggressiva Per le Frecce : Sta per iniziare il caldissimo weekend riservato al GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Le scuderie di riferimento vogliono arrivare all’appuntamento più preparate che mai, il ritorno in Europa è sempre stato determinante per le sorti del campionato e a Barcellona capiremo davvero quali saranno le gerarchie in pista: la Ferrari è davvero la macchina più veloce del momento oppure la Mercedes ha ancora qualche asso nella manica ...

L'Argentina scende in piazza : scioPeri e manifestazione contro il Fondo monetario : MILANO - Buenos Aires scende in piazza. E non saranno solo i tifosi del Boca Juniors, impazziti l'altra sera per l'ennesimo scudetto vinto dal Boca Juniors, guidato dalla vecchia conoscenza del calcio ...

Le reti Mediaset su Timvision Il fondo Elliott sblocca l'accordo Un assegno da 40 milioni Per il Biscione : La nuova era del fondo Eliott in Telecom sblocca subito l'accordo con Mediaset per portare le reti del Biscione su Timvision. Messo in stand by lo scorso anno per il mancato trattamento da parti correlate, i due gruppi che hanno entrambi Segui su affaritaliani.it

Lo sfondo predefinito di Android P DeveloPer Preview 2 pronto al download : A distanza di poche ore dal rilascio di Android P Developer Preview 2 su molti dispositivi, trapela online il wallpaper predefinito di questa versione dell'OS. L'articolo Lo sfondo predefinito di Android P Developer Preview 2 pronto al download proviene da TuttoAndroid.

Melegatti - l'ultima sPeranza arriva da un fondo Usa : C'è un'altra possibilità per Melegatti, forse l'ultima in grado di scongiurare il fallimento dell'azienda dolciaria italiana. Nessuna...

La Gran Bretagna pensa a un' "eredità di cittadinanza" : 10mila sterline a fondo Perduto al compimento dei 25 anni : Non un reddito di cittadinanza, ma una sorta di eredità di Stato a pioggia da destinare a tutti i giovani. È la proposta di un autorevole think tank britannico, la Resolution Foundation, per ridurre il gap generazionale che un'economia fondata sui contratti flessibili rischia d'imporre in forma strutturale nel Regno nei confronti dei cosiddetti millennials: creando una realtà senza precedenti nella storia moderna nella quale ...