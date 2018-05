Pensioni - via libera a cumulo previdenziale tra Inps e Casse professionali : Diventa operativo il cumulo previdenziale tra l'Inps e le Casse professionali. L'annuncia arriva dall'Inps che sottolinea che "sono operativi gli accordi con Enpam , Ente Nazionale di Previdenza e ...

Riforma Pensioni - per Lega e M5S via legge Fornero - sì a quota 100 e quota 41 : La tematica forte che ha unito fin da subito Lega e Movimento 5 Stelle è stata, senza ombra di dubbio, la dura opposizione nei confronti della legge Fornero per quel riguarda la Riforma Pensioni, approvata nel 2011 dal Governo Monti. (Leggi chi votò a favore della Riforma Fornero). La Lega di Matteo Salvini, durante tutta la campagna elettorale, ha chiesto più volte di abolirla, parlando espressamente di “infame legge Fornero”. Il Movimento 5 ...

Via la legge Fornero e ok alla "quota 100" per le Pensioni : la bozza del contratto di governo M5S-Lega : Dal superamento della legge Fornero alla "quota 100 per le pensioni", dal reddito di cittadinanza alla Flat tax: il contratto di governo del M5S-Lega prende, sia pur lentamente, forma al termine della ...

Riforma Pensioni/ Via la Legge Fornero - Cottarelli ricorda quanto costa (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Via la Legge Fornero, Cottarelli ricorda quanto costa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 maggio(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:41:00 GMT)

Pensioni - Intesa finanzia il prestito per l'Ape : via alle domande : Si sblocca l'iter per fare domanda per ottenere l' Ape volontaria. Intesa Sanpaolo ha annunciato che finanzierà il prestito a garanzia Pensionistica che permette di uscire a 63 anni dal mondo del ...

Pensioni - 'Anticipo Pensionistico volontario' : dal 13/04 il via alle domande Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 aprile 2018 riguardano l’#ape volontaria, quel meccanismo di uscita anticipata a totale carico del lavoratore, che per una lentezza burocratica vedeva la procedura ferma e l’impossibilita' dei lavoratori che volevano aderirvi di poter completare la domanda ed ottenere gli arretrati, richiedibili entro e non oltre il 18 aprile. Per fortuna, rassicura Torriero, dell’ Abi, dal 13 aprile si potra' ...

RIFORMA Pensioni/ Fico avvia istruttoria sui vitalizi degli ex parlamentari (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Fico avvia istruttoria sui vitalizi degli ex parlamentari. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 aprile(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:04:00 GMT)

Pensioni - altro che "via la Fornero" : dal 2019 una nuova stangata : Aggrappati ad un mutuo per lasciare il lavoro, in attesa di vedere abolita la legge Fornero, fiduciosi di poter lavorare meno dei fatidici 40 anni per poter andare in pensione...

RIFORMA Pensioni/ Inps - al via liquidazione assegni con cumulo contributivo professionisti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Inps, al via liquidazione assegni con cumulo contributivo professionisti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 aprile(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Dati Inps - via dal lavoro a 63 - 5 anni : il commento di Proietti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, via dal lavoro a 63,5 anni: il commento di Proietti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:46:00 GMT)

Pensioni 'anticipate' 2018 - Cazzola : no stop Fornero - via Quota 41 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni anticipate 2018 arrivano dall’esperto di previdenza Giuliano Cazzola che non solo ribadisce l’importanza di non abolire l’attuale riforma Fornero, ma nel caso si dovessero fare modifiche consiglia il ritorno alla riforma del 2011 al netto delle modifiche fatte nell’ultima legislatura. Dunque propone di tagliare la Quota 41, e le deroghe concesse sui mestieri gravosi, nonché di permettere la pensione senza ...