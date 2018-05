Pensioni | dal 1° gennaio 2019 saranno più alte | ecco come e perché

Pensioni/ Dal 1° gennaio 2019 più alte con la perequazione. I conti M5s sul taglio dei vitalizi : PENSIONI, saranno più alte dal 1° gennaio 2019. I conti del Movimento 5 Stelle sul taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 maggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni più alte dal 2019 - lo stabilisce la Corte Costituzionale : Dal primo gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove norme per la rivalutazione dei trattamenti previdenziali. L'ISTAT ha rilevato un aumento del costo della vita, di conseguenza la Corte Costituzionale ha pensato a trattamenti Pensionistici più adeguati all'incremento dell'inflazione. Lo scopo è quello di mantenere il potere d'acquisto così com'è senza alterarlo in modo negativo ulteriormente, soprattutto per chi ha una pensione minima. Ma ...

Pensioni con carriere corte? Monito dalla UE e come funziona il sistema oggi Video : In linea generale in Italia le prestazioni previdenziali si basano su due fattori, l’eta' e i contributi versati. Nel 2019 gia' confermato un inasprimento per entrambi questi requisiti per tutte e due le misure che rappresentano i pilastri dell’intero sistema, la pensione anticipata e quella di vecchiaia. Dal punto di vista dei contributi però occorre dire che la soglia che generalmente viene considerata come la minima per l’accesso a numerose ...

Governo - Salvini pronto al preincarico : il piano dalle Pensioni alla flat tax Video : #pensioni, fisco, sostegno al reddito, contrasto all'immigrazione irregolare tra i temi in primo piano nel confronto politico verso la formazione del nuovo Governo. Il presidente della Repubblica ha convocato un nuovo giro di consultazioni [Video] per discutere con i leader delle forze politiche della costituzione del nuovo esecutivo. Sergio Mattarella ricevere le delegazioni al Quirinale lunedì prossimo, le consultazioni si chiuderanno in un ...

Pensioni - il nuovo monito in arrivo dall'UE e le proiezioni per il 2020-2040 Video : Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo rapporto redatto dalla Commissione Europea in merita al sistema Pensionistico italiano [Video]. Un comparto che per i tecnici internazionali svolge adeguatamente la necessita' di mantenimento del reddito, ma che risulta inadeguato contro la poverta'. Il monito dei tecnici internazionali si concentra soprattutto per la situazione a rischio con cui dovranno confrontarsi i futuri assegni e per chi si ...

Pensioni - dal DEF l'allarme sul debito : senza Fornero oltre il 150% Video : Le ultime proiezioni inserite all'interno del nuovo Documento di Economia e Finanza conosciuto comunemente come DEF stanno rilanciando in queste ore la discussione riguardante il comparto previdenziale [Video] e le riforme d'austerita' prodotte e applicate negli scorsi anni. Nonostante la campagna elettorale sia ormai terminata da settimane, non sembra infatti spegnersi il dibattito. Se da un lato troviamo le esigenze di tenuta dei conti ...

Riforma Pensioni/ Camusso pronta a ripartire dalla piattaforma unitaria : Pensione anticipata, Camusso pronta a ripartire dalla piattaforma unitaria. Senza un Governo resta però impossibile pensare a una Riforma delle pensioni(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Quota 41 - precoci delusi dal contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Roberto Fico ha ricevuto il mandato dal Presidente Mattarella per cercare di formare un’alleanza di Governo tra Pd e M5s. Il partito di Luigi Di Maio ha anche messo a punto un contratto di Governo per cercare un convergenza, oltre che con i dem, con la Lega. Un contratto che non soddisfa quanti, anche tra i lavoratori precoci, contavano su una messa in discussione della Legge Fornero. Sui gruppi Facebook 41xtutti lavoratori uniti e Lavoratori ...