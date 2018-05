Pelonzi | per Salvini anche buche di Roma sono invenzione dell’Europa

Pelonzi-Piccolo : erba alta presto diverrà sterpaglia. Pericolo incendi : Pelonzi-Piccolo: costretti a vivere con erba alta per assenza di manutenzione Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Antongiulio Pelonzi, capogruppo del PD e Ilaria Piccolo, consigliera capitolina. “L’erba alta in questi giorni ha reso inaccessibili parchi e spazi verdi cittadini. L’invasione delle sterpaglie interessa anche strade e marciapiedi rendendoli spesso impraticabili. L’alternanza di piogge e ...

Pelonzi : punizioni esemplari per chi sfregia monumenti Roma : Pelonzi: vandali sono sempre attivi nella Capitale Roma – Di seguito la nota di Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Pd capitolino. “I vandali nel cuore di Roma sono sempre all’opera. Questa volta di nuovo a Trastevere. Nella notte ignoti graffitari hanno ricoperto di scritte la fontana della Botte in via della Cisterna. Giorni fa era sta imbrattata la Madonna dell’Arco di San Calisto. Poi sono stati divelti due busti ...

Pelonzi (Pd) : “complimenti alla Roma per grande vittoria” : “Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria e il passaggio alle semifinali di Ucl. Roma ha vissuto una bellissima serata. Ancora una volta lo sport fa parlare bene della Capitale”. Così in un tweet il capogruppo pd capitolino Giulio Pelonzi. (AdnKronos) L'articolo Pelonzi (Pd): “complimenti alla Roma per grande vittoria” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Marroni : sicuro che Pelonzi farà bene grazie a esperienza : Roma – Di seguito il messaggio apparso sul profilo Twitter di Umberto Marroni (PD). “Buon lavoro a @giulioPelonzi per il suo nuovo ruolo di Capogruppo in Campidoglio del @PD_ROMA. sicuro che farà bene grazie alla sua esperienza maturata anche insieme nei 5 anni di opposizione alle destre. Un saluto a Michela per il suo nuovo impegno in Regione”. L'articolo Marroni: sicuro che Pelonzi farà bene grazie a esperienza proviene da ...

Astorre : grazie Di Biase per lavoro svolto e auguri a Pelonzi capogruppo : Roma – Di seguito la nota di Bruno Astorre, senatore del PD. “Voglio formulare i miei migliori auguri di buon lavoro a Giulio Pelonzi, eletto oggi capogruppo del PD a Roma. L’unanimità con la quale è stato scelto è il segno dell’apprezzamento e del riconoscimento della sua capacità di fare squadra da parte dei colleghi. Sono sicuro che l’esperienza maturata in questi anni da Giulio nelle istituzioni sarà un valore ...

Pedica : auguri a Pelonzi. Con lui per risollevare Roma : Roma – Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pedica del PD. “auguri di buon lavoro al nuovo capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. La sua esperienza sarà fondamentale per rendere ancora più forte e unita l’opposizione in Campidoglio e combattere per risollevare Roma”. L'articolo Pedica: auguri a Pelonzi. Con lui per risollevare Roma proviene da RomaDailyNews.